Serie A, la classifica dopo SPAL-Juve: resta il +20 sul Napoli

Festa Scudetto rimandata. Al Paolo Mazza, la Juventus ha incassato questo pomeriggio la sua seconda sconfitta in questo campionato: successo in rimonta per la SPAL, che ha ribaltato il gol realizzato nel primo tempo di Moise Kean con le reti realizzate nella ripresa da Bonifazi e Floccari.

La classifica dopo SPAL-Juventus - Restano quindi venti i punti di vantaggio della Juventus sul Napoli, ma con una gara in più. Un ritardo solo in teoria colmabile che però non dà la matematica certezza del tricolore. Peso ben più consistente ha questa partita per la SPAL, che grazie alla nona vittoria in questa Serie A s'è momentaneamente portata a +7 sull'Empoli terzultimo in classifica.

*Juventus 84

Napoli 64

Inter 57

Milan 52

Atalanta 52

Roma 51

Lazio 49

Torino 49

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Sassuolo 36

Cagliari 36

*SPAL 35

Parma 34

Genoa 34

Udinese 32

Bologna 30

Empoli 28

Frosinone 23

**ChievoVerona 11

*=Una gara in più

**=Tre punti di penalizzazione