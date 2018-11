Serie A, la classifica: Fiorentina e Roma a braccetto al sesto posto

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma rallenta ancora in campionato, impattando a Firenze dopo una gara molto equilibrata aperta dalla rete di Veretout su calcio di rigore, molto dubbio anche dopo numerosi replay, causato da Olsen su Simeone. Tante occasioni per giallorossi e una enorme per la Fiorentina, nella ripresa, ma il risultato si modifica solo all'85', quando Florenzi raccoglie la sfera in area e fa 1-1, risultato ampiamente meritato per quanto messo in campo dai giallorossi. Per le due formazioni un passettino avanti in classifica, a quota 16, ma zona Champions che rischia di allontanarsi. Di seguito la classifica della Serie A dopo i primi due anticipi del sabato: