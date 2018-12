Serie A, la classifica: il campionato si spacca in tre. Le prime scappano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la fuga per il primo posto, inizia ad esserci un certo distacco anche tra le prime tre e le inseguitrici: il pari di stasera tra Milan e Bologna porta i rossoneri a cinque lunghezze di distanza dall'Inter, mentre la Lazio è sette con Atalanta, Sassuolo e Roma a seguire. La classifica comunque è cortissima, come dimostrando i continui avvicendamento a centro graduatoria. Di seguito la situazione dopo 16 turni di campionato e con tre sfide ravvicinate in arrivo:

Juventus 46

Napoli 38

Inter 32

Milan 27

Lazio 25

Atalanta 24

Sassuolo 24

Roma 24

Sampdoria 23

Torino 22

Fiorentina 22

Parma 21

Cagliari 17

Empoli 16

Genoa 16

SPAL 16

Udinese 13

Bologna 12

Frosinone 8

Chievo Verona 4