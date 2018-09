Serie A, la classifica. Il Napoli con la Juve, ma con una gara in più

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'1-0 firmato Insigne contro la Fiorentina, il Napoli riscatta il ko contro la Sampdoria e vola in testa alla classifica ma con una partita in più. Resta comunque nei piani alti la Fiorentina, oggi secondo ko dell'Inter che rimane a soli 4 punti, gli stessi del Parma che ha vinto nell'anticipo di questo sabato pomeriggio per 1-0 grazie all'eurogol dell'ex di turno, Dimarco.

Juventus 9

** Napoli 9

Sassuolo 7

Fiorentina 6

SPAL 6

Roma 4

Empoli 4

Cagliari 4

Atalanta 4

**Inter 4

**Parma 4

Torino 4

Udinese 4

*Sampdoria 3

*Milan 3

*Genoa 3

Lazio 3

Bologna 1

Frosinone 1

ChievoVerona -2

*=Una partita in meno

**=Una partita in più