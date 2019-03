Serie A, la classifica: Juve a +18, ora l'Empoli rischia. Balzo Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it

Il successo contro l'Empoli permette un nuovo allungo in vetta alla Juventus. I bianconeri si portano a +18 sul Napoli, in attesa della sfida dei partenopei contro la Roma di domani. Si fa critica la situazione dell'Empoli, fermo a quota 25, appena un punto in più del Bologna terzultimo, impegnato domani contro il Sassuolo. Sorride invece l'Udinese, che con la vittoria di oggi pomeriggio contro il Genoa sale a quota 28, scavalcando la SPAL. Di seguito la classifica aggiornata:

Classifica

Juventus 78

Napoli 60

Inter 53

Milan 51

Roma 47

Lazio 45

Atalanta 45

Torino 44

Sampdoria 42

Fiorentina 37

Parma 33

Genoa 33

Cagliari 33

Sassuolo 32

Udinese 28

SPAL 26

Empoli 25

Bologna 24

Frosinone 17

ChievoVerona 11