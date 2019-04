© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due pareggi nelle gare delle 18 valide per il 31° turno di Serie A: se l'Inter non riesce infatti ad andare oltre lo 0-0 contro l'Atalanta, la Lazio riacciuffa soltanto nel recupero il Sassuolo. Questa la classifica aggiornata in attesa di Napoli-Genoa, in programma questa sera, e Bologna-Chievo (domani alle 20:30):

Juventus 84

Napoli* 63

Inter 57

Milan 52

Atalanta 52

Roma 51

Lazio 49*

Torino 49

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Sassuolo 36

Cagliari 36

Parma 34

Genoa* 33

Udinese* 32

SPAL 32

Empoli 28

Bologna* 27

Frosinone 23

Chievo* 11

* Una partita in meno