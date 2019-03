© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importante conquistata dall'Atalanta che ha battuto 3-1 il Parma in rimonta volando al quinto posto in classifica. Con questo successo infatti la squadra di Gasperini è salita a 48 punti in classifica, a -3 dal Milan quarto e a +1 sulla Roma sesta e +2 sulla Lazio settimana. La lotta all'Europa si fa sempre più interessante e le altre gare di questa giornata saranno molto importanti.

Classifica

Juventus 78

Napoli 60

Inter 53

Milan 51

Atalanta 48

Roma 47

Lazio 45

Torino 44

Sampdoria 42

Fiorentina 37

Parma 33

Genoa 33

Cagliari 33

Sassuolo 32

Udinese 28

SPAL 26

Empoli 25

Bologna 24

Frosinone 17

ChievoVerona 11