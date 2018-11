Serie A, la classifica: Lazio quarta, Sassuolo sesto. Che balzo della Dea

In attesa di Udinese-Milan (fischio d'inizio alle 20:30), le vittorie di Lazio, Sassuolo e Torino hanno portato interessanti novità nella zona europea della classifica di Serie A. Questa la graduatoria aggiornata dopo il successo dell'Atalanta a Bologna nella gara delle 18 e tutte...

Juventus 31 Inter 25 Napoli 25 Lazio 21 Milan 18* Sassuolo 18 Torino 17 Fiorentina 16 Roma 16 Atalanta 15 Sampdoria 15 Parma 14 Genoa 14 Cagliari 13 SPAL 12 Udinese 9* Bologna 9 Empoli 6 Frosinone 6 Chievo -1 * Una partita in meno

In attesa di Udinese-Milan (fischio d'inizio alle 20:30), le vittorie di Lazio, Sassuolo e Torino hanno portato interessanti novità nella zona europea della classifica di Serie A. Questa la graduatoria aggiornata dopo il successo dell'Atalanta a Bologna nella gara delle 18 e tutte le precedenti gare dell'undicesima giornata:

