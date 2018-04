Serie A, la classifica: Napoli a -3, ma la Juventus può prendere il largo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A San Siro il Milan ferma sullo 0-0 il Napoli, che rischia di perdere così altri due punti rispetto alla Juventus nella corsa Scudetto. Sugli altri campi delle gare di Serie A iniziate alle 15, vittoria per 2-0 del Bologna contro l'Hellas Verona e pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Benevento. Questa la classifica aggiornata, in attesa di Juventus-Sampdoria (fischio d'inizio alle 18) e Lazio-Roma (20:45):

Juventus 81*

Napoli 78

Lazio 60*

Roma 60*

Inter 60

Milan 53

Fiorentina 51

Atalanta 49

Sampdoria 48*

Torino 46

Bologna 38

Genoa 38

Udinese 33

Cagliari 32

Sassuolo 31

Chievo 30

SPAL 28

Crotone 27

Hellas Verona 25

Benevento 14

* Una partita in meno