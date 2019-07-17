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La Giovane Italia
Serie A

Serie A, la lista dei giovani svincolati dai club

17.07.2019 18:49 di Alessio Calfapietra  
© foto di Simone Lorini

La Lega Serie A ha pubblicato l'elenco dei calciatori "giovani di serie" svincolati dai club secondo l’l'art 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia):

ATALANTA
NERVI FEDERICO

BOLOGNA
CASCIOLA NICHOLAS
PALUMETS KEVOR

BRESCIA
Nessuno svincolo

CAGLIARI
ACELLA CHRISTIAN
ANTONUCCI MAICOL
BERNACCHI DAVIDE
BRANDAS GIORGIO
CAMARA MOHAMED SORY
CANNAS MATTEO
CARDENAS HOYOS EMANUELE
CASULA NICOLO
CONGIU DYLAN
DAMBROS DA SILVA LORENZO
DI TERLIZZI SAMUELE
PANI STEFANO
PINNA GIUSEPPE
SORU STEFANO
VALENTINO MARCO

FIORENTINA
BERTOLUCCI SAMUEL

GENOA
ABBATE MATTEO
ATZORI FILIPPO
CASSATA LORENZO
NORRITO LUCA
PAITA MATTEO
STRANO SALVATORE
TRONCHETTI EDOARDO
VIOLA ALESSIO

INTERNAZIONALE
BARUFFI ALESSANDRO
FERRO RICCARDO
GABOR SIMION OVIDIU
GIAN ALESSANDRO GIAC
IANNELLO DENNIS
IERVOLINO ANTONIO PIO
MANGIAROTTI SELOMON
MARIANI MATTIA
SIRONI NICCOLO

JUVENTUS
AIROLDI FABIO
BERTOLINI FABIO
BOFFANO PAOLO
CASORZO RICCARDO
DIALLO IBRAHIMA
H MAIDAT RACHAD
NASTASA ROBERTO
NEGRO NICHOLAS
PALMA FRANCESCO
PITTAVINO ANDREA
PRENGA JONNY
ROSSI IVO MATAS
SGANZERLA RICCARDO
VERCELLONE SIMONE
VERGNANO ALESSANDRO

LAZIO
ANCILLAI PIERRE
BATTISTELLI ANDREA
BENVENUTI GABRIELE
CARUSO GIACOMO MARIA
CHINE BRUNO
CORNACCHIA DANILO
DARINI MATTEO
FAGIANI GABRIEL
FERLICCA MATTIA
FRANCIA FLAVIO
INGRANATA PIER FRANCESCO
KAMMOU JACOPO
MARRAS NICCOLO
MOSCHINI LUCA
NUCCORINI EMANUELE
ORLANDI ANDREA
PESCIALLO EDOARDO
PINGITORE GIOELE
PORCARO VALERIO
TALAMONTI SIMONE
TEMPESTILLI FEDERICO

LECCE
Nessuno svincolo

MILAN
ACETI ANDREA
AULETTA ANGELO DANIELE
BRUNI RICCARDO
CULOTTA DANIEL
CURRERI GIONATA
DE PALO NASER
DI CHIO SAMUELE SABINO
GIROLA DEVID
MARLES GALLIANI ADRIAN
MARTIMBIANCO RICCARDO
SASSI RICCARDO ANGELO
UZZO LEONARDO
VOCALE ENRICO
ZANELLATO NICCOLO

NAPOLI
ARCELLA PIERFERDINANDO
BARRUFFO BENITO
BEVILACQUA CHRISTIAN
CALCAGNO ANDREA
CESARANO GIUSEPPE
D’AMBROSIO DOMENICO
GAETA NICOLA
GONDOLA GAETANO
GUADAGNI CIRO
GUADAGNI GIUSEPPE
MARESCA BIAGIO
MARRELLA LUIGI
MONTAPERTO CHRISTIAN
MUSELLA MARCO
NEMOLATO VINCENZO
PARISI GAETANO
ROS GIANDOMENICO
RUSSO SALVATORE
VISCONTI ANTONIO

PARMA
ALTIERI ANTONIO CRISTIA
FARJAOUI MOHAMED
ROMANO GABRIELE

ROMA
BARBAROSSA ALESSANDRO
CORVINO GIANLUCA
CUPELLARO ELVIS
SIGISMONDO FRANCESCO

SAMPDORIA
AMMIRATI GABRIELE
CALCAGNO MATTEO
DEBENEDETTI ALESSANDRO
MAMONA BLUE JUNIOR
MATA KRISILDI
MOLISSO CIRO
ORLANDO FRANCESCO PIO
PRROCKA ANDREA
RAVERA PIETRO
RICCIO ALESSANDRO
SPAGNULO LORENZO
TACCHINI LEONARDO
TREVISAN WONDIMAGEGN
VALENTE GABRIELE
VENTURA ANDREA

SASSUOLO
CATALDO NICOLAS
DEGLI ESPOSTI FRANCESCO
GUERRISI FERDINANDO
XHUVELAJ SAIMON
SPAL S.r.l. CHIOSSI FILIPPO
LAGHI NICOLAS
RIMPA DEIMANTAS
SCOGNAMIGLIO GENNARO

TORINO
FINICA ENRICHI
GIUNTA ADRIEN
MORANA PATRICK
NIANG ABDOU
RUSSO JACOPO
UDINESE CALCIO S.p.A. DE IOANNON MARCO
DI FRANCO CIRO
GILIBERTI ORTENSIO

HELLAS VERONA
AVOLIO GENNARO
CUNICO LEONARDO
PALOKA CRISTIAN

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