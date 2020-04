Serie A, la ripresa non ha data ma l'allenamento sì. Il Parma non gradisce

La ripresa di attività motoria e sportiva nei parchi, pur con tutte le distanze, e l'allenamento degli atleti, professionisti e non, ritenuti di rilevanza nazionale, tutti quelli che avrebbero dovuto o dovranno fare gare di livello nazionale e internazionale. Solo però di sport individuali, per quelli di squadra dovremo ancora attendere (probabilmente il 18 maggio). È quanto deciso dal Governo per il prossimo lunedì: dal 4 maggio dunque, per usare un paragone già noto ai nostri lettori, la Pellegrini sarà in piscina e Cristiano Ronaldo al parchetto. Una scelta, quella di posticipare ancora gli allenamenti di squadra, che non è piaciuta al Parma. Lo ha espresso uno dei fondatori Marco Ferrari ieri pomeriggio: "Dal 4 Maggio, Bruno Alves e compagni potranno andare a correre in Cittadella, magari attirando la curiosità dei presenti, con rischio di assembramenti, contatti e potenziali contagi. Ma non potranno fare la stessa cosa, monitorati, isolati e seguendo un rigido protocollo di sicurezza nei campi del Centro Sportivo di Collecchio. Sembra un paradosso, ma è quanto prevede la lettera del nuovo decreto riguardo la ripresa delle attività sportive, che impedisce l’apertura delle strutture dedicate agli sport di squadra. Almeno per le due settimane successive. Poi ci faranno sapere". Parole a cui hanno fatto eco quelle del ds Faggiano in serata: "Personalmente penso sia stato fatto un errore di valutazione, o una non-valutazione. Questa mattina ho parlato con chi di dovere, c’è qualcosa che non va. Non posso avere il centro chiuso, poi devo essere certo che i miei calciatori non abbiano contratto il virus ma poi posso mandarli ad allenare e a correre dove ci sono tutti. Parma purtroppo, o per fortuna, non è Firenze, Napoli o Palermo. Parma, Brescia, Bergamo, sono città ancora molto sature di Coronavirus". In sostanza: l'allenamento non monitorato è un pericolo per l'atleta e per chi lo circonda, ma soprattutto l'assenza di una data precisa per la ripartenza del campionato costringe ad un clima di incertezza che di fatto paralizza ogni attività del club, rendendo rischiosamente frettolosa una preparazione atletica che probabilmente si rivelerà inutile.