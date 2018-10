Serie A, la Top 11 del 10° turno: Icardi guida l'attacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Frosinone squadra più rappresentata della Top 11 del 10° turno di Serie A: il primo successo dei ciociari in campionato è arrivato attraverso una grande prestazione contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. In cattedra Ciano e Campbell, entrambi 7.5 così come Mauro Icardi, scatenato nel posticipo contro la Lazio e decisivo nella vittoria dell'Inter con una doppietta. Si distingue anche l'Atalanta con i suoi difensori mentre il Genoa ha in Bessa una piacevole conferma a centrocampo. Di seguito la formazione tipo, modulo 4-2-3-1:

SALVATORE SIRIGU

Torino-Fiorentina 1-1

Non può fare nulla sulla conclusione di Benassi, poi ordinaria amministrazione per l'ex Paris Saint-Germain e Osasuna nel corso del primo tempo. Si supera in un paio di circostanze nella ripresa, come in occasione della conclusione ravvicinata di Simeone.

IBRAHIMA MBAYE

Sassuolo-Bologna 2-2

Dalla sua parte Di Francesco crea poco ed il merito è anche suo. Fondamentale in fase offensiva nella ripresa quando trasforma in gol una palla sporca rimessa in mezzo da Gonzalez.



KOSTAS MANOLAS

Napoli-Roma 1-1

Monumentale. Il centrale greco è perfetto nelle chiusure e nelle letture difensive e si immola più volte per la causa giallorossa, salvando la porta di Olsen in modo decisivo. Esce stremato.

JOSE LUIS PALOMINO

Atalanta-Parma 3-0

Prestazione diligente su Ceravolo, che gli sfugge solo in un'occasione e gol che chiude la sfida: in assenza di Masiello, un'altra certezza per quest'Atalanta.

ROBIN GOSENS

Atalanta-Parma 3-0

Il Parma gli concede tanta libertà nel primo tempo e il tedesco la sfrutta appieno. Meno brillante nella ripresa, quando la Dea fa malissimo centralmente.

DANIEL BESSA

Genoa-Udinese 2-2

Sfiora il gol dopo pochi minuti, si procura il rigore dell'1-0. In questo pomeriggio si rende più pericoloso sia di Piatek che di Kouamé.

MARCELO BROZOVIC

Lazio-Inter 0-3

Altra grandissima prestazione del regista del gioco interista. Imposta le azioni offensive, chiude sulle imbucate dei centrocampisti biancocelesti e realizza un gran gol dalla distanza allo scadere della prima frazione.

SUSO

Milan-Sampdoria 3-2

Il più atteso in questo cambio modulo, sembra che il 4-4-2 sia fatto apposta per lui. Pur partendo da più lontano riesce a inventarsi il cross per l'1-0 e chiudere la partita partendo dalla destra, accentrandosi e superando Audero con una splendida rete. Fa gioire San Siro dopo 10 mesi e mezzo.

CAMILLO CIANO

SPAL-Frosinone 0-3

Gol e assist sono il bilancio della sua migliore partita in Serie A: sempre insidioso da calcio piazzato, mette in mostra anche una bella dose di sangue freddo insaccando alle spalle di Gomis col piede "debole".

JOEL CAMPBELL

SPAL-Frosinone 0-3

Assolutamente imprescindibile per la manovra dei ciociari: quando accelera è imprendibile e sforna assist con continuità incredibile. Da migliorare la fase conclusiva, ma l'ambientamento è già a ottimo punto.

MAURO ICARDI

Lazio-Inter 0-3

Che partita del capitano. Apre le danze con un gol da rapinatore d'area, raddoppia con una bella conclusione dopo aver saltato secco Lulic. Vorrebbe anche il terzo gol, ma forse per stasera può bastare anche così.