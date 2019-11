Serie A, la Top 11 del 10° turno: mezza Lazio in campo. Castrovilli incanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio protagonista nella Top 11 del decimo turno: cinque giocatori sono biancocelesti, protagonisti del rotondo 4-0 inflitto al Torino. Su tutti Luis Alberto e Ciro Immobile, entrambi 7.5 in pagella. Spicca anche la prestazione di Gaetano Castrovilli, protagonista della rimonta della Fiorentina sul campo del Sassuolo. Kolarov e Kluivert rappresentano la Roma, altra squadra reduce da un brillante successo, giocando a Udine prevalentemente in inferiorità numerica.

BARTLOMIEJ DRAGOWSKI

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Sempre attento, non può niente sul gol di Boga che sblocca la partita. Nel finale salva il risultato parando sempre sul numero 7 del Sassuolo.

ADAM MARUSIC

Lazio-Torino 4-0

Le prestazioni recenti di Lazzari ne mettono in pericolo la titolarità. Gioca col giusto piglio, contrastando e fungendo anche da aiuto offensivo.

FRANCESCO ACERBI

Lazio-Torino 4-0

L'azione riparte dai suoi piedi. Ma non solo, stavolta decide di rompere il ghiaccio inventandosi un gol da trenta metri. In fase difensiva è perfetto.

LEONARDO BONUCCI

Juventus-Genoa 2-1

Gara da capitano. Segna e porta in vantaggio i suoi con un bel colpo di testa su calcio d'angolo. Quindi guida la retroguardia bianconera con qualità e personalità senza rischiare granché.

ALEKSANDAR KOLAROV

Udinese-Roma 0-4

Fa il suo sulla sinistra, andando vicino al gol con una punizione deviata. In costante sovrapposizione su Kluivert, dagli undici metri è glaciale.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio-Torino 4-0

Strappa un numero importante di palloni e ribalta la manovra. In una serata dove la Lazio fa quello che vuole avrebbe potuto osare qualcosa in fase realizzativa.

GAETANO CASTROVILLI

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Ogni partita che gioca riesce a fare sempre qualcosa di meglio. Gol e assist nella serata del Mapei Stadium: da solo riesce a ribaltare la partita con la sua seconda rete in campionato e con l'assist per Milenkovic. Mancini non può ignorarlo e se continuerà così a novembre potrà esordire in Nazionale. Davvero super la sua prestazione.

LUIS ALBERTO

Lazio-Torino 4-0

Il ruolo di mezz'ala lo interpreta alla grande. Accelera le offensive con una velocità di pensiero e una precisione dei passaggi impressionante. Completa la serata super confezionando direttamente da calcio d'angolo il poker.

JOAO PEDRO

Cagliari-Bologna 3-2

Nel primo tempo è ingenuo e commette il fallo che porta Santander dal dischetto. Si riscatta con una doppietta nella ripresa, prova da leader.

CIRO IMMOBILE

Lazio-Torino 4-0

E meno male che non era al top. La sua presenza è a rischio e i primi minuti sono al piccolo trotto. Prende le misure e segna un gol da campione. Nella ripresa la sua fiducia cresce: aiuta la squadra, si cerca con Caicedo, calcia un rigore perfetto. A oggi il giocatore più in forma della Serie A.

JUSTIN KLUIVERT

Udinese-Roma 0-4

Chiude il match con il marchio di fabbrica, sterzata sul destro e stoccata. Si guadagna il rigore, anche se probabilmente è Becao a sbagliare.