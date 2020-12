Serie A, la Top 11 del 12° turno: tanta Atalanta con Gollini in cattedra

Tanta Atalanta nella Top 11 del 12° turno di Serie A. La palma di miglior giocatore di questa tre giorni è Pierluigi Gollini, muro decisivo degli orobici contro la Juventus. Otto le squadre rappresentate in questo 4-3-3:

PIERLUIGI GOLLINI

Juventus-Atalanta 1-1

Non capita tutti i giorni di parare un rigore a Ronaldo. Lui lo fa come se bevesse un bicchiere d’acqua fresca: fermare la palla è quasi lesa maestà. Superlativo anche prima e dopo, nonostante la pallonata in faccia.

YORDAN OSORIO

Parma-Cagliari 0-0

Sempre attento su Cerri, che gli sfugge solo quando si allarga per allontanarsi dalla zona di guardia dei due centrali. Ripresa superlativa, dove trova le misure definitivamente, uscendo anche palla al piede con personalità in un paio di occasioni.

SEBASTIAN WALUKIEWICZ

Parma-Cagliari 0-0

Monta una guardia attenta su un'Inglese molto motivato. Un paio di chiusure decisive portano la sua firma. Stessa musica nella ripresa, ma deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare.

BRUNO ALVES

Parma-Cagliari 0-0

Ritrovata la brillantezza fisica, è tornati ai suoi, abituali, altissimi livelli. Di testa sono tutte sue, anche contro i colossi della difesa cagliaritana, che incrocia in occasione dei calci piazzati.

MATTIA DARMIAN

Inter-Napoli 1-0

Preferito ad Hakimi per dare all'Inter maggiore copertura, limita Insigne e i raddoppi di Mario Rui: prestazione disciplinata in fase difensiva e decisiva in quella offensiva. E' lui infatti a guadagnare il rigore dell'Inter.

HENRIKH MKHITARYAN

Roma-Torino 3-1

Quando accelera è quasi imprendibile. Sta bene ed è il giocatore di cui la Roma, oggi, non può proprio fare a meno. Bello ed importante il gol che sblocca il match.

VALERIO VERRE

Hellas Verona-Sampdoria 1-2

Qualità sulla trequarti e tempismo negli inserimenti, oltre al costante supporto in appoggio all'unica punta La Gumina. Suo il raddoppio dopo una corsa di 50 metri e un sinistro che si insacca poco sotto l'incrocio dei pali.

REMO FREULER

Juventus-Atalanta 1-1

Un gol che pesa come un macigno, bello come quello di Chiesa nel primo tempo ma più decisivo. Risponde presente, ancora una volta.

ALEJANDRO GOMEZ

Juventus-Atalanta 1-1

L’Atalanta è davvero pronta a fare a meno di lui? No. Mette lo zampino nel gol di Freuler e cambia la squadra.

MATTIA DESTRO

Genoa-Milan 2-2

È il mattatore di questa serata. Maran gli concede la possibilità di giocare dal primo minuto, opportunità che mancava dalla sfida di Napoli. Fa a sportellate, lotta, sfiora il gol con un velenoso diagonale e poi trova una grande doppietta.

M'BALA NZOLA

Spezia-Bologna 2-2

Una forza della natura, che mette costantemente in crisi la difesa felsinea con la sua fisicità. Nel primo tempo porta avanti lo Spezia, segnando a porta vuota su assist di Gyasi. Nella ripresa si ripete, ma la sua doppietta non basta per i tre punti.