Serie A, la Top 11 del 13° turno: Keita il migliore. Sette squadre rappresentate

Keita Balde Diao è il miglior giocatore del 13° turno di Serie A. Empoli, Juventus, Parma e Udinese sono le squadre più rappresentate con due giocatori a testa. Completano il quadro Chievo, Atalanta e Inter con un rappresentante. Di seguito l'undici tipo dell'ultima giornata del massimo campionato secondo un modulo 4-2-3-1:

STEFANO SORRENTINO

Napoli-ChievoVerona 0-0

Il migliore in campo. La difesa gli dà una grossa mano, ma quando viene chiamato in causa (non poche volte...) risponde da grande leader. Portiere intramontabile.

HANS HATEBOER

Empoli-Atalanta 3-2

Tanta corsa e sostanza. Segna la rete del 2-0 con uno splendido tuffo al termine di un coast to coast. Ci mette lo zampino anche in occasione del primo gol.

BRUNO ALVES

Parma-Sassuolo 2-1

C'è l'ingenuità da rigore nella sua partita ma anche il lancio che propizia il gol di Gervinho, il salvataggio sulla linea in occasione dell'unico errore di Sepe e il fortunato bis, insaccato in prima persona. Per farla breve, altra prova da incorniciare.

MATIAS SILVESTRE

Empoli-Atalanta 3-2

Qualsiasi cosa abbia fatto nei primi 90 minuti non conta, di fronte alla rete che regala al 92' tre insperati punti all'Empoli.

MANUEL PASQUAL

Empoli-Atalanta 3-2

Il simbolo dell'Empoli che non molla mai. Splendido il duetto con Caputo da cui scaturisce il 2-2, suo il corner per la zuccata vincente di Silvestre.

MIRALEM PJANIC

Juventus-SPAL 2-0

Delizioso. Pur con tutte le sue pause. Dalla sua punizione nasce il gol del vantaggio, ma il colpo di tacco da fermo che permette a Douglas Costa di colpire il palo è la perfetta fotografia del suo talento.

SEKO FOFANA

Udinese-Roma 1-0

Fisico e piede, domina letteralmente Nzonzi, sverniciato in qualsiasi fondamentale nel confronto diretto.

GERVINHO

Parma-Sassuolo 2-1

Vale il discorso fatto ieri per Ronaldo: fa la differenza sempre e non è più una sorpresa. Oggi un gol di pura volontà e tante altre accelerazioni pericolosissime.

RODRIGO DE PAUL

Udinese-Roma 1-0

Riscatta l’ultimo errore dal dischetto con un gol che è velocità e tecnica, le sue armi migliori. Pochi minuti dopo, serve una palla gioiello a Pussetto e Stryger Larsen, ma il primo la rovina controllando con la mano. È senza dubbio il migliore dei suoi.

KEITA BALDE DIAO

Inter-Frosinone 3-0

Una furia in campo. Ci mette dieci minuti per trovare il gol. Magia su Zampano e sinistro chirurgico sul primo palo. Nella ripresa è suo l'assist per il colpo di testa di Lautaro Martinez per il raddoppio nerazzurro. Nei minuti finale trova la doppietta e chiude la gara: grande assist di Politan, Keita entra in area e batte Sportiello.

CRISTIANO RONALDO

Juventus-SPAL 2-0

La solita grande prestazione, talmente tante che cominciano a non fare più notizia. Il gol che sblocca il match, lo scatto che dà il via a quello del 2-0. In Spagna magari erano abituati a vedere un Cristiano Ronaldo decisivo in ogni match, in Italia no. E fa un certo effetto.