Serie A, la Top 11 del 16° turno: CR7 il presente, Kulusevski il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata piena di 7,5 nel 16° turno di Serie A: dal ritorno in grande stile di Cristiano Ronaldo ai miracoli di Dragowski. Dal sempiterno Pazzini al fenomeno del futuro Kulusevski, fino a uno scatenato Ansaldi. Di seguito la Top 11 dell'ultima giornata di Serie A (4-3-3):

BARTLOMIEJ DRAGOWSKI

Fiorentina-Inter 1-1

La parata su Lukaku a fine primo tempo vale il prezzo del biglietto. Anche nella ripresa mura il belga e tiene in partita i viola. Due interventi che valgono il pari.

STEFANO SABELLI

Brescia-Lecce 3-0

Ha il merito di crederci su un pallone che il portiere aveva battezzato fuori e lo trasforma in un assist vincente. Nella ripresa, galvanizzato, apre la difesa salentina con un filtrante da numero 10 per Balotelli, che lo manda a tu per tu col portiere.



LEONARDO BONUCCI

Juventus-Udinese 3-1

Non corre pericoli dietro, gioca sempre d'anticipo. Nel finale del primo tempo anticipa benissimo Musso di testa e trova la rete che di fatto chiude la gara con 45 minuti di anticipo.

JHON CHANCELLOR

Brescia-Lecce 3-0

Apre le danze segnando il primo gol in Serie A. Per il resto partita sicura nella quale Lapadula e La Mantia non riescono a rendersi pericolosi.

CRISTIAN ANSALDI

Hellas Verona-Torino 3-3

Un gol e un assist contro la Fiorentina, doppietta a Verona. Momento magico per l'esterno argentino, anche se alla fine i granata vanificano tutto.

VALERIO VERRE

Hellas Verona-Torino 3-3

Con la sua vivacità mette in crisi la difesa ospite. Segna il gol del 2-3, sfruttando la ribattuta dal palo dopo la conclusione di Pazzini

GASTON BRUGMAN

Napoli-Parma 1-2

Sale in cattedra dopo aver passato un quarto d'ora a trovare le misure: tre o quattro chiusure decisive portano il suo nome, stravince il duello con Allan ma fa la differenza anche quando il brasiliano è uscito.

KAROL LINETTY

Genoa-Sampdoria 0-1

Il migliore dei suoi per distacco. Gioca uno contro uno, salta spesso l'uomo, ed aiuta sempre la squadra in fase di non possesso, andando sempre a raddoppiare sul portatore di palle. Sfrutta l'errore di Ghiglione e serve a Gabbiadini la palla per il gol della vittoria blucerchiata.

DEJAN KULUSEVSKI

Napoli-Parma 1-2

Non è al top ed è anche capibile: nei suoi primi quattro mesi da professionista non ha saltato una gara, D'Aversa lo tiene in campo anche oggi novanta minuti e oltre, una scelta che si rivela quanto mai azzeccata. Dopo il gol, l'assist: è il sesto. Classe 2000, what else?

GIAMPAOLO PAZZINI

Hellas Verona-Torino 3-3

Suona la carica, da vero leader. Segna dal dischetto, propizia il gol del 2-3, lotta come un leone.

CRISTIANO RONALDO

Juventus-Udinese 3-1

Il finalizzatore delle meraviglie. Prima calcia in corsa dopo controllo non perfetto di Dybala, poi trova l'angolino su assist perfetto di Higuain. La tripletta non arriva, con il portoghese che prima viene fermato da Musso, poi dal palo.