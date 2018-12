Serie A, la Top 11 del 17° turno: tanta Lazio, ma il migliore è Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lazio squadra più rappresentata del 17° turno di Serie A. Sono tre i biancocelesti inseriti nella Top 11, tutti e tre a segno nel successo contro il Cagliari. Due giocatori per Napoli, Genoa e Fiorentina. Presenti anche Sampdoria e Inter con un giocatore. Palma di migliore del turno è il genoano Piatek, unico a meritarsi l'8 in pagella. Questa la formazione tipo (modulo 4-3-3):

ALEX MERET

Napoli-SPAL 1-0

Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa salva i tre punti: dopo un paio di buone parate in presa bassa sale in cattedra e nel finale con due autentici miracoli consegna al Napoli la 13esima vittoria in 17 gare di campionato.

NIKOLA MILENKOVIC

Milan-Fiorentina 0-1

Dalle sue parti non si passa ed è decisivo a negare il gol a Calhanoglu a Lafont battuto.

FRANCESCO ACERBI

Lazio-Cagliari 3-1

Il migliore, non solo della retroguardia. In difesa chiude sui rarissimi buchi dei compagni e guida il reparto, ma si fa apprezzare anche in attacco segnando il secondo gol e andando vicinissimo anche alla personale doppietta.

RAUL ABIOL

Napoli-SPAL 1-0

Il suo colpo di testa arriva nel momento decisivo del match, quando il Napoli non riesce a sfondare e la SPAL sembra aver preso le misure. Uno stacco vincente che permette al Napoli di affrontare la ripresa con tutt'altra serenità.

SENAD LULIC

Lazio-Cagliari 3-1

Quanta corsa, per il capitano della Lazio. Avanti e indietro sulla sinistra per tutta la gara, senza mai risparmiarsi. E la gioia personale del gol è probabilmente il modo migliore per coronare un'ottima prestazione.

DANIEL BESSA

Genoa-Atalanta 3-1

Quando c'è da impostare i palloni spesso passano da lui. Non disdegna il tentativo in porta, assistman per Piatek, fa espellere Toloi.

JORDAN VERETOUT

Milan-Fiorentina 0-1

Il gioco passa sempre dalle sue parti. Grande tranquillità e abilità nel gestire la palla.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio-Cagliari 3-1

Finalmente una grande prestazione del centrocampista serbo. Nel vivo del gioco fin dai primi minuti, ha il merito di sbloccare la gara con un bel piattone dal dischetto del rigore. Poi regala fisicità e qualità alla manovra biancoceleste.

GIANLUCA CAPRARI

Empoli-Sampdoria 2-4

Giampaolo tira fuori il coniglio dal cilindro. Due reti in una manciata di minuti come nei migliori dei sogni.

KRZYSZTOF PIATEK

Genoa-Atalanta 3-1

Gol (non dato dalla Lega) a parte, è dominante con quasi tutti gli avversari, pure con chi, come Palomino, solitamente è difficile da contrastare. Poi va pure a sparare all'incrocio.

IVAN PERISIC

ChievoVerona-Inter 1-1

Ritrova il gol dopo ben 112 giorni di astinenza e si rivela il migliore in campo dell'Inter. Ivan è tornato 'Il Terribile', ma questa è l'unica buona notizia della serata di Spalletti.