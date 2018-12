Serie A, la Top 11 del 18° turno: Duvan Zapata il migliore, sorpresa Schick

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Otto squadre rappresentate nella Top 11 del 18° turno di Serie A: Torino, Lazio e Roma mettono in formazione due giocatori e spicca fra i giallorossi la presenza di Patrick Schick, finalmente brillante in una stagione fin qui pessima. La palma di miglior giocatore della giornata va a Duvan Zapata, unico in grado di prendere 8 in pagella. E del resto se metti paura alla Juventus segnando due reti non può essere altrimenti. Questa la formazione tipo del Boxing Day, un 4-3-3 decisamente offensivo.

GIANLUIGI DONNARUMMA

Frosinone-Milan 0-0

Tre parate, tutte decisive, in una partita che vive nel complesso da spettatore.

LORENZO DE SILVESTRI

Torino-Empoli 3-0

Che gol, per l'esterno destro di Mazzarri. Un sinistro secco e potente dal limite dell'area che regala il 2-0 ai suoi, ma nella gara di Lollo c'è anche tanta corsa e una spinta costante sulla fascia destra.

LUIZ FELIPE

Bologna-Lazio 0-2

Solido in difesa, letale davanti. Segna il suo primo gol in Serie A con uno splendido stacco, poi la sua spizzata vale l'assist per lo 0-2.

NICOLAS N'KOULOU

Torino-Empoli 3-0

È fra i migliori del Toro, non solo per il gol che apre le marcature e permette ai suoi di andare negli spogliatoi con il vantaggio in tasca. In difesa non sbaglia praticamente nulla, tanto in copertura quanto in fase di ripartenza.

KWADWO ASAMOAH

Inter-Napoli 1-0

Provvidenziale in un paio di chiusure. Intercetta sulla linea la conclusione di Zielinski, intervento che vale come una rete.

NICOLO' BARELLA

Cagliari-Genoa 1-0

Nel primo tempo si vede poco, ma è sua l’unica occasione cagliaritana fino al gol, e poi anche il filtrante che dà il via all’azione dell’1-0. Nella ripresa sale in cattedra e fa anche tremare il palo alla destra di Radu con una prodezza balistica che meriterebbe maggior fortuna.

NICOLO' ZANIOLO

Roma-Sassuolo 3-1

Sciupone nel primo tempo, delizioso nella ripresa: fa fuori Ferrari facendolo sembrare un principiante, alza la traiettoria e segna il tris. Dal 64' Pastore 6 - Dà una interpretazione molto diversa al ruolo, ma Di Francesco vuole recuperarlo. Sa quanto potrà essere importante.

SENAD LULIC

Bologna-Lazio 0-2

Secondo gol consecutivo, premio di una partita di corsa e sostanza sulla corsia sinistra.

PATRICK SCHICK

Roma-Sassuolo 3-1

Si prende il rigore, rischia il patatrac e scaccia via le paure con il gol del bis. Potrebbe segnarne almeno altri due, ma meglio non chiedere troppo.

DUVAN ZAPATA

Atalanta-Juventus 2-2

La definizione migliore per lui è boxeur: fa a botte un po' con tutti, imponendo il fisico e segnando le due reti nerazzurre. Può essere un fattore per la rincorsa europea.

FABIO QUAGLIARELLA

Sampdoria-ChievoVerona 2-0

A segno per l'ottava gara consecutiva, neanche le feste riescono a fermare il bomber blucerchiato. Il suo gol di tacco, 'alla Quagliarella', è il miglior regalo per i tifosi. E anche il miglior modo di celebrare il rinnovo fino al 2020.