Serie A, la Top 11 del 19° turno: Milik e Ilicic chiudono l'anno col botto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Udinese grande protagonista nella Top 11 dell'ultima giornata del girone d'andata. I friuliani piazzano nella formazione ideale tre giocatori (Stryger-Larsen, Behrami e Pussetto) anche se la palma di miglior giocatore va ex aequo ad Arkadiusz Milik, protagonista del successo del Napoli contro il Bologna e Josip Ilicic, autore di una tripletta a Sassuolo entrando a partita in corso. Il polacco e lo sloveno chiudono con un 8 in pagella. Questa la squadra del 19° turno, con modulo 4-2-3-1.

ANDREI RADU

Genoa-Fiorentina 0-0

Rischia tantissimo dopo una manciata di secondi, ma per sua fortuna Simeone fallisce incredibilmente da pochi passi. Più tardi è bravissimo sulla bella conclusione di Chiesa. Nella ripresa viene salvato ancora una volta dal palo, prima di rispondere alla grande sull'ennesima conclusione di Chiesa.

FABIO DEPAOLI

ChievoVerona-Frosinone 1-0

Che partita per il terzino destro di Di Carlo. In difesa non sbaglia praticamente nulla, ma in fase offensiva che dà il suo meglio. Tante sgroppate e tanti cross nel mezzo, ma soprattutto conquista la punizione che fa espellere Capuano.

KOFFI DJIDJI

Lazio-Torino 1-1

Perfetto nelle chiusure, nella ripresa toglie in pochi istanti tre gol praticamente fatti.



CRISTIAN ROMERO

Genoa-Fiorentina 0-0

Punzecchiato da Prandelli nei giorni scorsi, sfodera una super prestazione. Stravince il duello con Simeone.

JENS STRYGER-LARSEN

Udinese-Cagliari 2-0

Continua la grande crescita dell'esterno danese, anche oggi riproposto come laterale di centrocampo con ottimi risultati. Suo il bel lancio per l'1-0 di Pussetto al 39'

VALON BEHRAMI

Udinese-Cagliari 2-0

Prova molto positiva per il gladiatore svizzero, impreziosita dal rasoterra che vale il 2-0 bianconero al 57'. Ciliegina sulla torta.

BRYAN CRISTANTE

Parma-Roma 0-2

Prestazione non scintillante ma gol pesantissimo: se la Roma rimane attaccata alle posizioni europee tanto lo si deve ai gol dell'ex Atalanta, ben tre a dicembre.

IGNACIO PUSSETTO

Udinese-Cagliari 2-0

Il migliore in campo. Scatenato fin dai primi minuti, ha il merito di sbloccare il match con un gran sinistro a incrociare al 39' e anche di servire a Behrami l'assist del 2-0 al 57'. Lo manda De Paul.

JOSIP ILICIC

Sassuolo-Atalanta 2-6

Entra, si diverte, segna. La panchina gli fa bene? Il compianto avvocato definiva Zidane più divertente che utile: chissà cosa penserebbe per lo sloveno

KEITA BALDE DIAO

Empoli-Inter 0-1

Sul finire di primo tempo scalda i motori, fornendo un assaggio della ripresa che sarà. Nel secondo tempo è mattatore assoluto del match: ara con insistenza la corsia sinistra e trova il gol decisivo con una conclusione non banale. Va vicino alla personale doppietta e prima di lasciare il campo si rende protagonista anche di una provvidenziale chiusura difensiva.

ARKADIUSZ MILIK

Napoli-Bologna 3-2

È in un momento di forma strepitoso. Segna due gol, ne potrebbe realizzare altri tre. Sugli spioventi dalle corsie laterali è semplicemente imprendibile.