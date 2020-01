Serie A, la Top 11 del 20° turno: Immobile la conferma, Rebic la novità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima giornata di ritorno di Serie A con una Top 11 eterogenea: Juventus, Lecce, Milan e SPAL rappresentate da due giocatori; Fiorentina, Lazio e Udinese uno. Il migliore del 20° turno è Ciro Immobile, che ha schiantato la Sampdoria con una tripletta e vola anche nella classifica marcatori, in quella della Scarpa d'Oro e vede il record di Gonzalo Higuain della stagione 2015-16 (36 reti) alla portata. Questo l'undici ideale (4-3-3):

ETRIT BERISHA

Atalanta-SPAL 1-2

Salutato sin da subito dalla curva - con un "salta con noi" - si guadagna la pagnotta chiudendo la porta a Freuler. Lasciato solo quando Ilicic lo buca con il tacco, poi dice di no più volte a Zapata. L'ultimo è un miracolo.

JENS STRYGER-LARSEN

Milan-Udinese 3-2

Preciso come un cecchino nel battere a rete da fuori area dopo la follia in uscita di Donnarumma, spinge sulla destra per 90 minuti e si regala pure l'assist per il 2-2 di Lasagna. Il migliore in campo fra i bianconeri, non ci sono dubbi.

MATTHIJS DE LIGT

Juventus-Parma 2-1

Prestazione ottima del difensore olandese, che conferma quanto di buono fatto a Roma dal suo ingresso in campo. Al di là del provvidenziale salvataggio nel finale, è un muro quasi insuperabile.

FABIO LUCIONI

Lecce-Inter 1-1

Insieme ai compagni di reparto riesce a limitare ai minimi termini due centravanti top come Lukaku e Lautaro. Chapeau.

THEO HERNANDEZ

Milan-Udinese 3-2

È tra i più in salute e lo si vede anche oggi, con una prestazione convincente fino alla meravigliosa volée da fuori area che vale il 2-1 rossonero e anche il suo sesto gol in stagione (eguagliato lo score di Serginho nel 2002-2003). Non è certo un caso, d'altronde, il fatto che sia in assoluto il miglior marcatore del Milan finora.

MATTIA VALOTI

Atalanta-SPAL 1-2

Gioca con una spada di Damocle sulla testa, dopo un giallo al terzo minuto. Poi però inventa un grande gol incuneandosi fra Toloi e Palomino.

JACOPO PETRICCIONE

Lecce-Inter 1-1

Scherma davanti alla difesa e tesse la manovra. Prestazione di grande lucidità, non perde il controllo nemmeno dopo il vantaggio avversario e anzi, dà il la all'azione del pareggio.

GAETANO CASTROVILLI

Napoli-Fiorentina 0-2

Cresce sempre di più, ha completa fiducia e può permettersi di attirare tutti su di sé per poi spostare il pallone. Da Nazionale.

CRISTIANO RONALDO

Juventus-Parma 2-1

Si vede poco ma è sempre determinante. Altre due reti, e sono undici nelle ultime sette partite. Sta trascinando la Juve praticamente da solo.

CIRO IMMOBILE

Lazio-Sampdoria 5-1

Nei primi 20 minuti segna due gol e propizia il vantaggio di Caicedo. Davvero immarcabile per la difesa della Samp. Nella ripresa arriva anche la tripletta: adesso sono 23 i gol in questa Serie A. Il record di Higuain è sempre più nel mirino.

ANTE REBIC

Milan-Udinese 3-2

Non avrebbe potuto sognare modo migliore per segnare i suoi primi due gol in maglia rossonera: prima l'1-1 appena entrato, poi il 3-2 decisivo al 93'. Può essere proprio lui il nuovo jolly offensivo che serve al 'Diavolo'.