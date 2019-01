Serie A, la Top 11 del 20° turno: Zapata-Muriel, Colombia domina

Atalanta protagonista del 20° turno di Serie A. Gli orobici sono i più rappresentati nella formazione ideale, grazie al netto successo di Frosinone. La tre giorni di campionato è di marca colombiana: Luis Muriel torna in Italia e subito incanta con due gol uno più bello dell'altro, meritandosi l'8 in pagella. Duvan Zapata fa persino meglio con il poker calato al "Benito Stirpe". Che gli vale il 9 in pagella e la palma di miglior giocatore dell'ultimo turno.

GIANLUIGI DONNARUMMA

Genoa-Milan 0-2

Risponde presente su Lazovic a metà del primo tempo, poi Bessa lo colpisce in pieno. Attento anche nella ripresa, soprattutto quando ci mette la manona per deviare sulla traversa la conclusione di Veloso.

TIMOTHY CASTAGNE

Frosinone-Atalanta 0-5

In crescita costante, non sbaglia quasi nulla.

GIANLUCA MANCINI

Frosinone-Atalanta 0-5

Quinto gol stagionale, in mezzo all'area del Frosinone e non su azione da fermo.

DANIELE RUGANI

Juventus-ChievoVerona 3-0

Zero sbavature dietro, trova anche la gioia personale, la prima in questa stagione, al termine di una partita condotta in porto senza patemi.

CRISTIAN ANSALDI

Roma-Torino 3-2

Nonostante l'inconsueto ruolo di interno destro è uno dei pochi a dare qualità alla manovra del Toro. Il gol corona una prestazione sopra le righe.

EMRE CAN

Juventus-ChievoVerona 3-0

Ruvido nei contrasti, preciso nella manovra. Scarta con freddezza il cioccolatino servitogli da Dybala, segnano il 2-0 e capitalizzando la lunga manovra dei suoi. Gran partita.

FABIÁN RUIZ

Napoli-Lazio 2-1

E' il miglior regista di questo Napoli? La domanda è legittima dopo la prestazione di stasera: Ancelotti è stato costretto a schierarlo in quella zona di campo a causa delle assenze di Allan e Hamsik e lo spagnolo ha risposto con una prestazione di grande intelligenza.

NICOLÒ ZANIOLO

Roma-Torino 3-2

Ogni pallone che tocca fa innamorare il pubblico dell'Olimpico. Il gol è un mix di tecnica, forza e rapidità di esecuzione. Nella ripresa ci mette la stessa classe anche se trova meno l'area di rigore avversaria.

SUSO

Genoa-Milan 0-2

Un gol da incorniciare: controllo in corsa, entra con palla in area e diagonale perfetto. Il tutto fa dimenticare le ombre dei minuti precedenti.

DUVÁN ZAPATA

Frosinone-Atalanta 0-5

Segna quattro gol, raggiungendo la vetta della classifica cannonieri con Cristiano Ronaldo.

LUIS MURIEL

Fiorentina-Sampdoria 3-3

Realizza un gol sensazionale al 34': accelerazione a superare due avversari e tocco ad anticipare Audero per l'1-0. Ne inventa un altro ancor più clamoroso al 70' con una galoppata di 40 metri. Debutto da sogno, standing ovation più che meritata