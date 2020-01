Serie A, la Top 11 del 21° turno: Ilicic mattatore della formazione tipo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Formazione eterogenea quella del 21° turno di Serie A: nove squadre rappresentate nell'undici tipo. Palma di miglior giocatore va a Josip Ilicic, volto del 7-0 con cui l'Atalanta ha travolto il Torino. 8.5 il voto meritato dallo sloveno. Spicca anche un 8 a Dragowski, capace di neutralizzare un rigore a Criscito. Protagonisti anche Lorenzo Insigne nel successo del Napoli contro la Juventus e Radja Nainggolan col più classico dei gol dell'ex a San Siro. Questa la formazione (4-2-3-1):

BARTLOMIEJ DRAGOWSKI

Fiorentina-Genoa 0-0

Ha il grande merito di parare il primo rigore della carriera di Criscito. E' il terzo degli ultimi quattro subiti dalla Fiorentina in questa stagione. Nella ripresa si supera con tre interventi salva risultato: il migliore in campo per distacco.

POL LIROLA

Fiorentina-Genoa 0-0

Giocatore rinato rispetto alla prima parte della stagione sotto la guida di Montella. Iachini lo ha rivitalizzato e reso più "ignorante" come aveva chiesto in sede di presentazione. Le sue cavalcate possono fare la differenza.

CHRIS SMALLING

Roma-Lazio 1-1

Si arrende solamente a Pau Lopez. Per il resto, è provvidenziale su Correa e giganteggia su Immobile nella ripresa, oltre a rendersi pericoloso sui palloni alti in area avversaria.

FRANCESCO ACERBI

Roma-Lazio 1-1

La solita certezza in area biancoceleste e, stavolta, pure in quella avversaria. Sfrutta il regalo di Pau Lopez con una zampata da bomber sulla linea di porta, poi salva su Dzeko con almeno un paio di interventi memorabili.

RICCARDO GAGLIOLO

Parma-Udinese 2-0

Si inventa un gol pazzesco, superando sè stesso dopo il già notevole tuffo che aveva sbloccato i ducali a Udine, un girone fa. Difensivamente perfetto, Larsen non gli sfugge mai.

ANDREA POLI

SPAL-Bologna 1-3

Inizia subito forte, con intensità e tempi giusti della giocata, lottando su tutti i palloni che passano dalle sue zone. Bravo nell'inserimento e nella realizzazione dell'1-3, esce sfinito per crampi.

PEDRO OBIANG

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Gioca contro la sua ex squadra e disputa forse la sua miglior partita stagione. Recupera un'infinità di palloni, in pieno recupero anticipa Quagliarella in area con una scivolata tanto bella quanto pericolosa.

JOSIP ILICIC

Torino-Atalanta 0-7

Una macchina da gol inarrestabile. Segna da 10 turni consecutivi, mette a segno una tripletta devastante, guadagna il calcio di rigore trasformato poi da Zapata. La chicca della serata il gol pazzesco da centrocampo.

RADJA NAINGGOLAN

Inter-Cagliari 1-1

Giocatori fra i migliori della Serie A e sicuramente tra i più positivi di questa stagione. Partita speciale contro chi non lo ha ritenuto da Inter. Si fa vedere nei ripiegamenti, eccelle con un paio di chiusure da difensore e pesca il jolly che vale il pareggio.

LORENZO INSIGNE

Napoli-Juventus 2-1

EDIN DZEKO

Roma-Lazio 1-1

Sblocca il derby anticipando di testa Strakosha in uscita e realizzando così il suo nono gol in campionato (già eguagliato il suo score della scorsa Serie A). L'uomo giusto al momento giusto, come sempre del resto. Va anche più volte vicino al raddoppio.