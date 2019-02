Serie A, la Top 11 del 25° turno: Dzeko il migliore, tanto Milan in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanto Milan nella Top 11 del 25° turno di Serie A: dal ritorno in grande stile di Andrea Conti, alla sicurezza di Romagnoli al centro della difesa; da un Kessié in crescita costante a un Castillejo che ha sostituito degnamente Suso. I polacchi trascinano il Napoli, Pellegrini e Dzeko tolgono le castagne dal fuoco alla Roma. Proprio il bosniaco è il migliore del weekend, l'unico a meritarsi l'8 in pagella.

ALESSIO CRAGNO

Sampdoria-Cagliari 1-0

Nel primo tempo si dimostra pronto sui rari attacchi della Samp. Nella ripresa è semplicemente miracoloso sulla conclusione da un metro di Quagliarella. Sul rigore non può nulla. Mezzo voto in più per la bellezza del gesto tecnico.

ANDREA CONTI

Milan-Empoli 3-0

In campo dal 1', 544 giorni dopo. Ed è ripagato da un assist dei suoi che chiude definitivamente l'incontro. Bentornato, Andrea.

ARMANDO IZZO

Torino-Atalanta 2-0

Al posto giusto al momento giusto. Lesto nel ribadire in rete il pallone dopo il flipper nell'area di rigore dell'Atalanta. Terzo gol in campionato per l'ex Genoa. Nel finale è decisivo, anticipa tutti sul cross perfetto di Ilicic e salva i suoi.

ALESSIO ROMAGNOLI

Milan-Empoli 3-0

Buone chiusure, dà sicurezza al reparto, rilancia. Prestazione solida in una serata comunque tranquilla.

FEDERICO PELUSO

Sassuolo-SPAL 1-1

Porta avanti il Sassuolo con una girata al volo da attaccante di razza su punizione di Sensi. Nonostante sia "solo" un difensore, ruolo che svolge alla grande nel resto del match.

LORENZO PELLEGRINI

Frosinone-Roma 2-3

Ha il grande merito di ribaltare per la prima volta il risultato con un tap-in sotto porta in scivolata. Oltre al gol, ci sono però anche buone giocate e discreti numeri sulla trequarti.

FRANCK KESSIE

Milan-Empoli 3-0

Il colpo sotto che vale il 2-0 è da applausi. Entra anche nell'azione del vantaggio con la sua apertura per Calhanoglu. Stoico nel primo tempo, dove gioca praticamente per metà della prima frazione stordito da uno scontro di gioco.

PIOTR ZIELINSKI

Parma-Napoli 0-4

Fa il bello e il cattivo tempo a sinistra: crossa, tira, segna. Il Parma lo aiuta ma lui è in serata di grazia.

SAMU CASTILLEJO

Milan-Empoli 3-0

Entra in tutte e tre le reti. Quella che rompe il ghiaccio nasce da un suo pallone recuperato. Il raddoppio arriva da un bel filtrante, infine trova la gioia personale. E nel primo tempo è l'unico realmente pericoloso. La sua miglior prestazone da quando è al Milan.

EDIN DZEKO

Frosinone-Roma 2-3

Guida la rimonta con una grande prestazione: prima firma l'1-1 di prepotenza, poi avvia la ripartenza dell'1-2 con massima lucidità e precisione, infine trova la cosciata vincente al 93'. Cinque gol nelle ultime cinque in campionato: Edin è tornato.

ARKADIUSZ MILIK

Parma-Napoli 0-4

Una volpe nello sfruttare la posizione della barriera sul calcio di punizione del 2-0. Poi una brutta gomitata ai danni di Gagliolo, l'arbitro però lo grazia, e il gol del meritato 3-0.