Serie A, la Top 11 del 26° turno: Quagliarella domina, Atalanta e Lazio presenti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Atalanta e Lazio fanno la parte del leone nel 26° turno di Serie A: tre giocatori a testa nell'undici titolare, anche se la palma di miglior giocatore del weekend va all'eterno Fabio Quagliarella, autore di una doppietta nel successo della Sampdoria contro la SPAL. Darijo Srna è il rappresentante del Cagliari protagonista del colpaccio di venerdì contro l'Inter, mentre la Juventus ha in Emre Can il suo esponente nel successo da Scudetto sul campo del Napoli. Menzione per Salvatore Sirigu, che è rimasto imbattuto per la sesta partita consecutiva e ha battuto il record di Luciano Castellini che durava da 43 anni. Infine, Ignacio Pussetto si guadagna un posto grazie alla rete nello scontro diretto per la salvezza che ha permesso all'Udinese di battere il Bologna. Questa la formazione (4-2-3-1):

SALVATORE SIRIGU

Torino-ChievoVerona 3-0

Al PSG lo hanno fatto fuori nientemeno che per Trapp. A Torino ribadisce di essere un portiere di grande affidabilità, al punto da stabilire il record di imbattibilità in un solo campionato per un portiere del Toro, che resisteva da 43 stagioni. Chapeau.

DARIJO SRNA

Cagliari-Inter 2-1

Una prestazione degna del recordman di presenze con la nazionale croata. Approfitta della serata no di Asamoah, sfonda sulla destra, serve un cross col contagiri che Pavoletti traduce in gol. E col passare dei minuti prende ulteriore coraggio cercando anche la conclusione.

GIANCLUCA MANCINI

Atalanta-Fiorentina 3-1

Insuperabile dietro, pericoloso avanti. Una certezza per Gasperini.

FRANCESCO ACERBI

Lazio-Roma 3-0

Dopo Piatek, annulla anche Dzeko. Attento, pulito, preciso. Anche se il bosniaco gli dà del filo da torcere sulle palle aeree.

ROBIN GOSENS

Atalanta-Fiorentina 3-1

La rete sugella una partita preziosa del laterale tedesco. Domina su Laurini, che non si vede davvero mai.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio-Roma 3-0

Altro punto di domanda, ma il serbo quando serve c'è. Partita preziosa, più di rottura che di ricamo. Ma le sue incursioni fanno male. E l'assist per il gol del 3-0 è suo.

EMRE CAN

Napoli-Juventus 1-2

Il suo gol a fine primo tempo non evita una ripresa di estrema sofferenza: è bravo a prendere il tempo a Hysaj e a battere Ospina.

IGNACIO PUSSETTO

Udinese-Bologna 2-1

Man of the match per l'Udinese. Si guadagna il calcio di rigore sfruttando la grossa ingenuità di Poli. Nella ripresa ha l'occasione di segnare ma trova sulla sua strada l'ottima risposta di Skorupski. Alla fine trova il gol del vantaggio con un perfetto colpo di testa su cross di Stryger Larsen.

JOSIP ILICIC

Atalanta-Fiorentina 3-1

Lacrime per Astori, gol per la sua Atalanta. Fortunato nel segnare l'1-1, deviato da Biraghi; il suo tacco per liberare Castagne al gol è da far vedere nelle scuole calcio.

JOAQUIN CORREA

Lazio-Roma 3-0

Un incubo per Fazio. Pronti via, parte in slalom: filtrante meraviglioso per Caicedo, che sblocca la gara. A un certo punto chiede il cambio perché dolorante: 30 secondi dopo scappa di nuovo al connazionale e si guadagna il rigore del 2-0. Tra i due gol, tante belle giocate. MVP.

FABIO QUAGLIARELLA

SPAL-Sampdoria 1-2

146 gol in Serie A, 19 in questo campionato (record personale eguagliato) e capocannoniere insieme a Cristiano Ronaldo. Domenica perfetta per Fabio Quagliarella, protagonista assoluto della sfida del Mazza e più volte vicino al tris.