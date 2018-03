Serie A, la Top 11 del 28° turno. Meret saracinesca e tridente da 7,5

© foto di Federico Gaetano

Trotta-Dybala-Pavoletti: un tridente da 7,5 in pagella che guida la Top 11 del 28° turno di Serie A. Atalanta squadra più rappresentata con tre giocatori (Castagne, Spinazzola e De Roon), seguono Inter e Cagliari con due elementi. Fra le novità spicca Alex Meret, fermo ai box per quasi tutto il campionato e tornato protagonista: anche il giovane portiere della SPAL si è meritato come i tre d'attacco un 7,5 in pagella. Questa la formazione ideale dell'ultimo turno:

ALEX MERET (SPAL)

Sassuolo-SPAL 1-1

È il giocatore più promettente della SPAL e oggi lo dimostra. Para il rigore a Politano nel primo tempo distendendosi alla perfezione. Risponde sempre presente ai plurimi tentativi del Sassuolo. Saracinesca.

TIMOTHY CASTAGNE (Atalanta)

Bologna-Atalanta 0-1

S'accende dopo un approccio incerto. Spinta insistente sulla fascia, dà noie a Masina, guadagnando spesso e volentieri il fondo. Cresce alla distanza anche in interdizione

MILAN SKRINIAR (Inter)

Inter-Napoli 0-0

Roccioso, praticamente insuperabile. Ha un ottimo senso della posizione, recupera tantissimi possessi, anticipa spesso gli avversari.

ANTONIO CARACCIOLO (Hellas Verona)

Hellas Verona-ChievoVerona 1-0

Bene in fase difensiva, ma segna un gol davvero pesante. Derby e vittoria, corsa salvezza riaperta.

LEONARDO SPINAZZOLA (Atalanta)

Bologna-Atalanta 0-1

Instancabile, sempre puntuale, in entrambe le fasi. Macina chilometri, crossa, copre con abnegazione, cercando anche la porta. Gasperini può sorridere



MARTEEN DE ROON (Atalanta)

Bologna-Atalanta 0-1

Diversi intercetti, decide la gara con un destro a giro che si deposita nell'angolino. Match winner di una gara che si stava complicando più del dovuto, al netto delle occasioni avute.

NICOLO' BARELLA (Cagliari)

Cagliari-Lazio 2-2

Gioca come play basso, in un ruolo non suo. Sbaglia qualche appoggio di troppo, ma realizza con freddezza il rigore del 2-1.



MARCELO BROZOVIC (Inter)

Inter-Napoli 0-0

Dovrebbe essere quello più tecnico, ma invece oggi svolge solo la funzione di frangifrutti. Recupera una miriade di palloni e si disimpegna quasi sempre piuttosto bene. Dà legnate in mediana, si dedica solo alla fase di interdizione con ottimi risultati. E dà tanto equilibrio. Una prova alla Casemiro.

LEONARDO PAVOLETTI (Cagliari)

Cagliari-Lazio 2-2

Lavora molto per la squadra e si fa trovare pronto per il tap-in vincente dopo la traversa di Han. Caparbio nella ripresa quando si guadagna il rigore realizzato da Barella.

MARCELLO TROTTA (Crotone)

Crotone-Sampdoria 4-1

Sbaglia un calcio di rigore, ma per il resto del match gioca una partita incredibile. Due gol e tante belle giocate per il numero 29.



PAULO DYBALA (Juventus)

Juventus-Udinese 2-0

Prima un calcio di punizione splendido, preciso nel sette alla sinistra di Bizzarri; poi conquista il penalty fallito da Higuain e chiude la contesa dopo una grande giocata in tandem con il Pipita.