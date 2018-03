Serie A, la Top 11 del 29° turno: Icardi domina, Ilicic brilla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi è senza se e senza ma il miglior giocatore del 29° turno di Serie A. Quattro reti che gli permettono di raggiungere e superare quota 100 reti nel massimo campionato. L'argentino è in buona compagnia, a guidare la Top 11 in un tridente con Josip Ilicic ed Enrico Brignola. Lo sloveno si è portato a casa il pallone della sfida contro l'Hellas con una splendida tripletta, mentre il giovane beneventano illude i suoi nella sfida contro il Cagliari. Sugli scudi anche Raul Albiol, il cui gol contro il Genoa ha tenuto in vita il Napoli nella corsa allo scudetto e Radja Nainggolan, che a Crotone ha rispolverato una prova come ai vecchi tempi. Nota di merito anche per la SPAL che ha fermato la Juventus e piazza due giocatori nella formazione ideale:

ALISSON (Roma)

Crotone-Roma 0-2

Si conferma su livelli altissimi, è veramente il punto di forza di questa Roma. Nella ripresa, sul punteggio di 0-1, salva su Trotta, che si presenta a tu per tu contro di lui. Chiude per la 17a volta in stagione la sua porta inviolata: numeri impressionanti.

JOAO CANCELO (Inter)

Sampdoria-Inter 0-5

Spinta costante sulla corsia destra e tanta qualità: colpisce la traversa da corner e pennella per Perisic in occasione del primo gol.

RAUL ALBIOL (Napoli)

Napoli-Genoa 1-0

Prende il tempo a tutti su calcio d'angolo e firma il gol pesantissimo che riapre la lotta Scudetto. La valutazione non è solo per la rete fondamentale, ma anche per il grande secondo tempo, dominando anche sul gioco aereo e chiudendo col 95% di precisione in uscita.

THIAGO CIONEK (SPAL)

SPAL-Juventus 0-0

Nulla da eccepire nella prestazione dell'ex Palermo, corrette le sue letture e fa valere i suoi centimetri anche in occasione dei calci piazzati. Roccioso il difensore polacco.

ALEKSANDAR KOLAROV (Roma)

Crotone-Roma 0-2

Dopo un periodo di leggero calo si rivede il Kolarov di inizio stagione. Delizioso l'assist a El Shaarawy per il momentaneo 0-1.

NICOLO' BARELLA (Cagliari)

Benevento-Cagliari 1-2

Particolarmente nervoso, sbaglia molti palloni che prova a giocare con frenesia nel primo tempo. Meglio nella ripresa, c’è il suo zampino sul gol di Pavoletti e trasforma il rigore della vittoria.

RADJA NAINGGOLAN (Roma)

Crotone-Roma 0-2

Rispetto ad altre volte pensa più alla sostanza che allo stile. Ha il merito di chiudere la gara con un sinistro da fuori area.

PASQUALE SCHIATTARELLA (SPAL)

SPAL-Juventus 0-0

Senza alcun dubbio il migliore in campo della sfida, segue da vicino sia Dybala che Pjanic francobollandoli. Dimostra anche delle buone doti in fase di impostazione.

ENRICO BRIGNOLA (Benevento)

Benevento-Cagliari 1-2

Solita prestazione generosa del giovanissimo attaccante giallorosso che si sacrifica in entrambe le fasi e realizza un gol stupendo dopo esserci andato vicinissimo già nel primo tempo

MAURO ICARDI (Inter)

Sampdoria-Inter 0-5

Quattro gol, uno di tacco: cos'altro? Uno show, l'ennesimo a Marassi, per ritrovarsi e rilanciare l'Inter in zona Champions. Giornata da incorniciare.



JOSIP ILICIC (Atalanta)

Hellas Verona-Atalanta 0-5

Una partita sontuosa. E' devastante, travolgente e con qualità infila in porta per ben tre volte. Gara da incorniciare.