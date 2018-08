Serie A, la Top 11 del 2° turno. Rigoni sposta subito gli equilibri

La Top 11 del 2° turno della Serie A è decisamente eterogeneo: vengono rappresentate ben 9 squadre diverse, con Atalanta e Fiorentina maggiormente rappresentate con due giocatori a testa. Palma del miglior giocatore va a Emiliano Rigoni: all'esordio in Serie A riesce a segnare due reti, peraltro nel prestigioso palcoscenico dell'Olimpico di Roma. L'8 è sacrosanto.

MARCO SPORTIELLO

Frosinone-Bologna 0-0

Nel primo tempo è senza dubbio il migliore dei suoi. Resta in piedi fino all'ultimo contro Dzemaili. Si ripete contro Poli e salva ancora il risultato.

MANUEL LAZZARI

SPAL-Parma 1-0

In questo momento è lui il fattore chiave della SPAL, quello che fa vincere le partite. Sulla destra fa quello che vuole, andando al cross almeno dieci volte in maniera pericolosa.

NIKOLA MILENKOVIC

Fiorentina-Chievo 6-1

Pioli quest'anno punta su di lui come terzino destro e i risultati si vedono subito. Ottima prestazione difensiva su Giaccherini, condita da un gol meraviglioso (il primo in Serie A) con un gran destro al volo da fuori area all'8'.

GIORGIO CHIELLINI

Juventus-Lazio 2-0

Roccaforte, una muraglia. Sbaglia davvero poco, e tutto in attacco.

DOMENICO CRISCITO

Genoa-Empoli 2-1

Torna a giocare sulla corsia mancina, magari non ha la corsa di qualche anno fa ma la qualità resta intatta. Anzi, l'esperienza russa l'ha sicuramente migliorato e il suo impatto con la A 2018-19 è devastante. Splendido il traversone al centro a inizio gara, che trova Piatek pronto per colpire a rete. Si ripete al 17' col passaggio decisivo per il raddoppio di Kouamé. Bentornato, Mimmo!

PIOTR ZIELINSKI

Napoli-Milan 3-2

Segna due gol, entrambi molto belli, con due piedi differenti. Aiutato da una deviazione di Bonaventura nel secondo, ci sarebbe pure un rigore su di lui nel primo tempo.

SOUALIHO MEITE

Inter-Torino 2-2

Un bello schermo davanti alla difesa, un po' grezzo tecnicamente, ma poi ha il grande merito di pareggiare.

MARCO BENASSI

Fiorentina-Chievo 6-1

Tanti inserimenti senza palla e tanto movimento per la mezzala viola, che nel primo tempo impegna Seculin con un bel diagonale per poi scatenarsi nella ripresa con una doppietta. Freddo come un attaccante quando arriva davanti alla porta.

EMILIANO RIGONI

Roma-Atalanta 3-3

Assolutamente immarcabile nei primi 45': si inserisce a proprio piacimento e resta freddissimo sotto porta, bagnando con una grande doppietta il primo gettone in Serie A.

DUVAN ZAPATA

Roma-Atalanta 3-3

Devastante. Castagne segna il gol dell'1-1 ma il gol lo fa per un buon 80% Zapata con un destro violentissimo che sbatte sul palo prima di essere ribadito in rete dal compagno. Poi semina Manolas con una facilità disarmante e mette in mezzo un assist super per Rigoni.

LEONARDO PAVOLETTI

Cagliari-Sassuolo 2-2

Due schiaffi da fuoriclasse: istinto puro il primo, potenza e rabbia agonistica il secondo. Il Cagliari raccoglie il primo punto della stagione nel segno del suo bomber.