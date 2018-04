Serie A, la Top 11 del 31° turno: Fiorentina e Lazio dominano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanta Fiorentina e tanto Lazio nella Top 11 del 31° turno di Serie A: tre giocatori a testa tra viola e biancocelesti, anche se la palma di migliore dell'ultimo turno se la spartiscono Cheick Diabaté e Paulo Dybala, protagonisti sabato di uno scoppiettante Benevento-Juventus: per entrambi 8 in pagella. In formazione anche N'Koulou, brillante nel successo del Torino contro l'Inter, l'insuperabile Spolli del derby e il decisivo Diawara in Napoli-Chievo.

MARCO SPORTIELLO (Fiorentina)

Roma-Fiorentina 0-2

Prova da incorniciare, probabilmente la migliore da quando è alla Fiorentina. Nel primo tempo rischia su Dzeko (palo) ma poi si rifà. Le parate della ripresa, poi, parlano da sole.

NICOLAS N'KOULOU (Torino)

Torino-Inter 1-0

Un intervento che vale un gol, non lascia praticamente spazio alle giocate dei nerazzurri. Bene anche sui palloni alti.

GERMAN PEZZELLA (Fiorentina)

Roma-Fiorentina 0-2

Il nuovo capitano della Fiorentina sfodera una di quelle prestazioni da muro della difesa. Dalle sue parti, proprio, non si passa. Mura Dzeko anche usando il corpo ed è semplicemente insuperabile.

NICOLAS SPOLLI (Genoa)

Sampdoria-Genoa 0-0

Fa valere tutta la sua esperienza nel pacchetto arretrato del Genoa, dalle sue parti non si passa ad ingaggia un duello serrato con Quagliarella senza mai concedergli spazi.

STEFAN DE VRIJ (Lazio)

Udinese-Lazio 1-2

Perfetto in tutto. Nessuna sbavatura, è anche elegante nelle chiusure.

MARCO BENASSI (Fiorentina)

Roma-Fiorentina 0-2

Una prestazione discontinua nell'arco dei novanta minuti, pur senza mai tirare indietro il piede. La sua girata mancina finisce all'angolino, là dove Alisson non può arrivare. E lì inizia il pomeriggio special.

LUCAS LEIVA (Lazio)

Udinese-Lazio 1-2

È il leader indiscusso della squadra. Altra prestazione monumentale: nel primo tempo, sull'1-0, suona la carica sfiorando il pareggio con un colpo di testa.

AMADOU DIAWARA (Napoli)

Napoli-Chievo 2-1

Valutazione che risente inevitabilmente del gol perché al 93' ha la lucidità per agganciare un pallone nel traffico e puntare l'angolo lontano a giro. Fino a quel momento una partita tutt'altro che indimenticabile, come prevedibile per un giocatore fermo da tempo.

LUIS ALBERTO (Lazio)

Udinese-Lazio 1-2

Parte come intermedio, in una posizione più arretrata rispetto al solito, ma si rivela come sempre decisivo con il gol dell'1-2. Era diffidato, bravo a non prendere il giallo che gli avrebbe impedito di giocare il derby di domenica prossima.

CHEICK DIABATE (Benevento)

Benevento-Juventus 2-4

Ha uno strapotere fisico su qualsiasi avversario. Lotta con vigore e si tuffa sul cross di Guilherme, segnando l'1-1. Nella ripresa prende l'ascensore da corner ed insacca anche il 2-2.

PAULO DYBALA (Juventus)

Benevento-Juventus 2-4

Dopo poco più di un quarto d'ora apre il compasso e la mette all'incrocio. Tra primo e secondo tempo poi si concede l'extra-lusso della tripletta andando a trasformare due rigori. Freddo.