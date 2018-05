Serie A, la Top 11 del 36° turno: un tris da 8 in pagella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Top 11 dell'undicesimo turno piuttosto variegato: solo Milan e Inter possono schierare due giocatori. Per il resto spiccano le prestazioni di Strakosha, assoluto protagonista del pareggio della Lazio contro l'Atalanta; Hakan Calhanoglu, devastante nel 4-1 contro l'Hellas Verona e Matteo Politano, il cui gol alla Sampdoria vale la salvezza del Sassuolo. Per tutti e tre un 8 in pagella.

THOMAS STRAKOSHA

Lazio-Atalanta 1-1

Un paio di ottimi interventi, sul gol di Barrow può fare davvero poco. È una sicurezza, sta vivendo un’ottima stagione. Nel finale si inventa un paio di miracoli decisivi.

LORENZO DE SILVESTRI

Napoli-Torino 2-2

Tra i migliori del Torino. Anzitutto per il peso specifico del suo gol, che vale il pareggio del Torino. Ma anche per la sua corsa continua sulla fascia.

ANDREA RANOCCHIA

Udinese-Inter 0-4

È una di quelle storie che solo il calcio sa regalare. Non doveva neanche giocare, ma l'infortunio di Miranda nel riscaldamento l'ha lanciato nell'undici di Spalletti. E ad aprire le danze - guarda caso - è proprio lui: accarezza il pallone su un angolo di Brozovic e sigla l'1-0. E' lui l'uomo del destino.

FEDERICO FAZIO

Cagliari-Roma 0-1

Comanda la difesa e prova, nonostante il pressing feroce del Cagliari, a far ripartire lui l’azione dal basso. Nell’ultima mezz’ora giganteggia sull’assalto della squadra di Lopez.

MASSIMO GOBBI

Chievo-Crotone 2-1

Tiene bene la posizione e concede poco quanto nulla all’esterno del Crotone che agisce dalle sue parti. Il cross che porta all’1-0 di Birsa è perfetto.

RAFINHA

Udinese-Inter 0-4

È il migliore in campo. Dà grandissima qualità alla manovra dell'Inter, che ha trovato una svolta proprio da quando c'è l'ex Barcellona. Oscilla tra le linee, non dà punti di riferimento e non sbaglia neanche un passaggio. Poi va in gol, a tu per tu con Bizzarri, mostrando anche grande freddezza.

BRYAN DABO

Genoa-Fiorentina 2-3

Il franco-burkinabé entra in campo e la sua fisicità rovescia le sorti della partita. Prima centra in pieno il palo, poi offre due o tre cross fantastici da sinistra, prima di segnare il gol della vittoria

DOUGLAS COSTA

Juventus-Bologna 3-1

Ribalta la gara: due assist e diverse finezze da applausi.

HAKAN CALHANOGLU

Milan-Hellas Verona 4-1

Il migliore in campo, quando si accentra e si coordina è sempre un pericolo. Spesso scende a prendersi il pallone, quando non trova lo spazio se lo crea.

MATTEO POLITANO

Sassuolo-Sampdoria 1-0

Gol, partita e salvezza. Esce perché non ce la fa più e si merita tutti gli applausi. Migliore in campo, non sbaglia nulla.

PATRICK CUTRONE

Milan-Hellas Verona 4-1

Si muove spesso, non dà punti di riferimento ed è sempre pronto a ricevere il pallone. Gran bel gol, riesce a sbloccarsi.