Serie A, la Top 11 del 3° turno: Defrel e Quagliarella i mattatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sampdoria regina del terzo turno di Serie A. Due i giocatori meritevoli di un 8 in pagella: Gregoire Defrel e Fabio Quagliarella, protagonisti del clamoroso 3-0 con cui i blucerchiati hanno travolto il Napoli. Prestazione maiuscola anche per il tandem Boateng-Babacar, decisivi nel 5-2 al Genoa ed entrambi usciti con un 7.5 in pagella. Sempreverdi Darijo Srna e Bruno Alves, conferma Skriniar al centro della difesa dell'Inter. Barella sempre più importante per il Cagliari e Benassi capocannoniere a sorpresa. Risale Alex Sandro e torna subito protagonista Stefano Sorrentino, dopo l'infortunio rimediato all'esordio in campionato.

STEFANO SORRENTINO

ChievoVerona-Empoli 0-0

Torna titolare dopo l'infortunio subito con la Juventus e tutta la difesa appare decisamente più tranquilla. Autentico miracolo ad inizio ripresa sulla conclusione a botta sicura di La Gumina.

DARIJO SRNA

Atalanta-Cagliari 0-1

Bello stantuffo sulla fascia, non soffre più di tanto l'entrata di Gomez.

MILAN SKRINIAR

Bologna-Inter 0-3

Alza il muro. Fisicamente Santander ha tutte le armi per dargli fastidio, ma l'Inter dietro ha una certezza.

BRUNO ALVES

Parma-Juventus 1-2

Annulla l'amico Ronaldo e va spesso a "mangiare in testa" agli avversari juventini con colpi di testa di grande autorità.

ALEX SANDRO

Parma-Juventus 1-2

Devastante a sinistra, aiutato anche dal disinteresse di Gervinho per la fase difensiva.

MARCO BENASSI

Fiorentina-Chievo 1-0

Il man of the match della sfida del Franchi regala altri 3 punti ai gigliati e festeggia al meglio la convocazione di Mancini con l'Italia. Bella rete per tempismo e precisione.

NICOLO' BARELLA

Atalanta-Cagliari 0-1

A parte il gol, aiutato dalla deviazione di Pasalic, è già in forma Nazionale.

KEVIN-PRINCE BOATENG

Sassuolo-Genoa 5-3

Un impatto devastante, è già il re di Sassuolo. Il ghanese segna, sforna assist, aiuta i compagni, gioca da leader assoluto. La seconda vita italiana del Boa è cominciata benissimo.

GREGOIRE DEFREL

Sampdoria-Napoli 3-0

S'è presentato dinanzi a suoi nuovi tifosi con una sassata finita sotto l'incrocio dei pali che dopo undici minuti ha sbloccato il match. Suo anche il 2-0: se il buongiorno si vede dal mattino, i sostenitori blucerchiati non rimpiangeranno Duvan.

FABIO QUAGLIARELLA

Sampdoria-Napoli 3-0

Sembra la serata di Defrel, quella in cui deve limitarsi a fare da supporto (e lo fa bene, suo l'assist per il 2-0) all'attaccante francese. Invece, a 15 minuti dalla fine estrae dal cilindro un gol col tacco bellissimo che fissa il punteggio sul definitivo 3-0.

EL KHOUMA BABACAR

Sassuolo-Genoa 5-3

Il migliore in campo insieme a Boateng. Una sua giocata straordinaria permette all'ex milanista di pareggiare, poi segna e provoca un'autorete. Titolare per la prima volta in questa stagione, prova maiuscola.