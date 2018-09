Serie A, la Top 11 del 5° turno. Insigne il migliore fra tanto Bologna

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tanto Bologna nella Top 11 del quinto turno di Serie A. I felsinei sono stati protagonisti di un pomeriggio perfetto, che ha regalato i primi gol e i primi tre punti quando contro la Roma sembrava una partita già persa. Spicca anche l'Udinese, con un super Scuffet e un De Paul che sta vivendo un inizio stagione da urlo. La palma di migliore della settimana, però, va a Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli, autore di una doppietta contro il Torino, è stato l'unico a meritarsi un 8 in pagella. Ecco l'undici tipo secondo un modulo 4-2-3-1.

SIMONE SCUFFET

Chievo-Udinese 0-2

In perenne ballottaggio con Musso, appare insicuro durante la prima frazione. Si riscatta nella ripresa quando consegna i tre punti ai friulani con due parate strepitose su Rigoni prima e Giaccherini dopo.

NIKOLA MILENKOVIC

Fiorentina-SPAL 3-0

In difesa è un muro. In area di rigore avversaria un attaccante aggiunto. Segna due gol (uno annullato per fuorigioco) e gioca con la personalità di un veterano. Una bella conferma per i viola.

SEBASTIEN DE MAIO

Bologna-Roma 2-0

Prestazione da incorniciare. In fase difensiva non commette sbavature, in fase offensiva dà il via all'azione che sblocca il match.

GIAN MARCO FERRARI

Sassuolo-Empoli 3-1

Serve Caputo con un assist involontario per lo 0-1, ma poi si fa perdonare alla grande con almeno due chiusure provvidenziali e l'incornata del 2-1 su angolo di Sensi al 57'. Secondo gol in questo campionato per lui.

FEDERICO MATTIELLO

Bologna-Roma 2-0

Il suo primo gol in Serie A arriva durante una prestazione da incorniciare. Corre a tutta fascia e realizza una rete né semplice né banale.

MARCELO BROZOVIC

Sampdoria-Inter 0-1

Quasi tutte le azioni d'attacco dell'Inter partono dai suoi piedi. Stupendo il lancio di 60 metri per Candreva che porta l'esterno al tiro. Poi, nei minuti di recupero, la risolve con un grandissimo gol.

BLERIM DZEMAILI

Bologna-Roma 2-0

Corre a tutto campo e, tra i centrocampisti in campo, è probabilmente il migliore. Sempre preciso anche quando il Bologna deve ripartire.

GERVINHO

Parma-Cagliari 2-0

Ogni volta che tocca la sfera è un pericolo. Al quindicesimo va vicino al gol saltando tutti. Poi nel secondo tempo lo fa davvero.

RODRIGO DE PAUL

Chievo-Udinese 0-2

Da eterno incompiuto a pezzo pregiato, finalmente in mostra le qualità del numero dieci argentino. Sontuoso quando controlla la sfera, elegante e sempre perfetto nella scelta del servizio per i compagni. Pesca dal cilindro la conclusione dalla trequarti che sblocca il risultato e serve l'assist vincente per Lasagna. Mai così decisivo e incisivo.

LORENZO INSIGNE

Torino-Napoli 1-3

È senza dubbio il leader, tecnico e carismatico, di questo Napoli. Realizza due gol, dispensa grandi giocate e ha il merito di scacciare l'incubo della rimonta granata nel momento più delicato della partita.

FEDERICO SANTANDER

Bologna-Roma 2-0

Finalmente una prestazione degna dell'investimento fatto in estate. Fa a sportellate con la difesa della Roma e quando quest'ultima gli concede spazio non perdona. Esce giustamente tra gli applausi.