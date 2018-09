Serie A, la Top 11 del 6° turno: Terracciano unico giocatore da 8

© foto di Federico Gaetano

Pietro Terracciano miglior giocatore del 6° turno di Serie A: unico 8 in pagella che è valso all'Empoli un prezioso pareggio contro il Milan. Questo l'undici ideale con modulo 4-2-3-1

PIETRO TERRACCIANO

Empoli-Milan 1-1

Almeno quattro interventi prodigiosi nella sua gara: su Kessiè, Suso e Bonaventura. Nel finale, sempre sullo spagnolo, sembra di trovarsi in un fumetto: gli manca solo il mantello.

DANILO D'AMBROSIO

Inter-Fiorentina 2-1

Il suo lavoro in fase difensiva è complicato, con le percussioni di Chiesa e Mirallas. Lui però regge benissimo il confronto e soprattutto ha il merito di segnare la rete del definitivo 2-1.

FRANCESCO ACERBI

Udinese-Lazio 1-2

Il primo gol con la maglia della Lazio è pesantissimo: l'ex Sassuolo con la sua zampata indirizza il match con l'Udinese nel momento decisivo della ripresa.

NICOLAS N'KOULOU

Atalanta-Torino 0-0

Un muro. Regge l'urto di Zapata, chiude gli spazi con mestiere e forza fisica.

CLAUDE ADJAPONG

SPAL-Sassuolo 0-2

Sbaglia un facile appoggio per Babacar al 35’, si rifà a inizio ripresa siglando il vantaggio neroverde con una buona dose di fortuna. Sempre propositivo sulla sua corsia

BLAISE MATUIDI

Juventus-Bologna 2-0

Ha subito l’occasione per sbloccare il match: sparacchia su Skorupski, ma Dybala ribatte in rete. Poi è il francese a siglare il raddoppio. Qualcuno dice che c’è ma non si vede. A noi pare che si veda, e si senta, eccome. Un po' ovunque.

ALLAN

Napoli-Parma 3-0

Mostruoso: l'inferiorità tecnica del centrocampo ducale lo aiuta, ma per dinamismo e intensità è un giocatore che ne vale due. Anche così si costruisce la superiorità numerica.

CENGIZ UNDER

Roma-Frosinone 4-0

Ci mette poco più di un minuto a prendersi la scena. Tunnel, accelerazione e botta dal limite che non lascia scampo a Sportiello. Sfrutta anche l'errore di Capuano e serve l'assist perfetto per il 3-0 firmato El Shaarawy.

PAULO DYBALA

Juventus-Bologna 2-0

Gli bastano 12 minuti per sbloccare la gara, sbloccare se stesso e forse dimenticare un avvio di stagione complicato. Poi gioca con una leggerezza che fin qui gli era stata ignota: pare che finalmente si diverta. Di conseguenza, fa divertire chi lo guarda giocare. È tornato? Ora si deve soltanto confermare.

LORENZO INSIGNE

Napoli-Parma 3-0

Regala un gol e un assist al suo pubblico: è in formato "non mi prendete mai" e i difensori del Parma se ne accorgono dopo pochi secondi. Il palo gli nega il meritato bis.

ARKADIUSZ MILIK

Napoli-Parma 3-0

L'intesa con Insigne è ottima, il ritmo di gioco che impone il Napoli altissimo: si sacrifica e quando c'è la possibilità di colpire, non sbaglia.