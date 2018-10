Serie A, la Top 11 del 7° turno: CR7 e Pellegrini uomini del weekend

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Ronaldo e Lorenzo Pellegrini sono i protagonisti delle due gare principali del weekend e in generale di tutta la giornata della Serie A. Un 8 in pagella per entrambi. Prestazione maiuscola anche per Piatek, arrivato all'ottavo gol in campionato con la doppietta di Frosinone che vale il 7.5. Di seguito la Top 11 del 7° turno di Serie A:

STEFANO SORRENTINO

Chievo-Torino 0-1

Fino all'ingresso di Zaza, il Torino gli regala una domenica di grande tranquillità. Poi i granata lo chiamano in causa e lui risponde presente. Capitola proprio sull'incursione del lucano, ma è l'ultimo dei responsabili per la sconfitta.

FEDERICO MATTIELLO

Bologna-Udinese 2-1

A destra sfonda spesso e volentieri, complice una prestazione non indimenticabile di Samir. Quando c'è qualcuno a raccogliere i suoi cross (leggi Orsolini) i frutti si vedono.

LEONARDO BONUCCI

Juventus-Napoli 3-1

Sbaglia il passaggio in occasione del gol partenopeo, poi tiene in ordine la difesa. Nel finale riscatta l’errore iniziale chiudendo la gara realizzando il definitivo 3-1.

ARMANDO IZZO

Chievo-Torino 0-1

Difficile trovargli un difetto. Attento in fase di non possesso, preciso nei disimpegni.

ALEKSANDAR KOLAROV

Roma-Lazio 3-1

Le punizioni per lui sono come i calci di rigore. Riporta in vantaggio i suoi diventando il secondo giocatore a segnare nel derby con entrambe le maglie, 60 anni dopo Arne Selmosson).

FRANCK KESSIE

Sassuolo-Milan 1-4

Ha la palla del vantaggio, la spreca risultando troppo molle nella conclusione. Si fa perdonare con una rete che mostra tutto il suo repertorio: grinta, forza fisica, abilità negli inserimenti e fiuto del gol.

LORENZO PELLEGRINI

Roma-Lazio 3-1

Segna di tacco, si procura la punizione al limite dell'area che vale il 2-1, torna a recuperare palloni, pennella la punizione che vale il 3-1: impatto pazzesco sulla partita

ANTONINO BARILLA'

Parma-Empoli 1-0

Giocata semplicemente eccezionale sul vantaggio del Parma: l'assist per Gervinho è da fantasista consumato.

SUSO

Sassuolo-Milan 1-4

Pronti, via e centra una traversa. Nella ripresa segna a modo suo: parabola di sinistro all'incrocio. Tutto questo alla presenza numero 100 in Serie A, rompendo un digiuno di 1.728 minuti. Serve un assist sprecato da Bonaventura e infine trova la doppietta a fil di sirena. Il Milan ha bisogno di lui, lui ha bisogno di più serate come questa.

KRZYSTOF PIATEK

Frosinone-Genoa 1-2

Giocatore incredibile, ormai non è più una sorpresa, è una sentenza. Segna due gol in una manciata di minuti nel primo tempo, un cecchino infallibile. E sono 8 in campionato.

CRISTIANO RONALDO

Juventus-Napoli 3-1

Scalda le mani di Ospina un paio di volte in avvio con conclusioni centrali, ispira i gol di Mandzukic prima con un cross e successivamente - in modo involontario - dopo aver colpito il palo alla destra del portiere azzurro. Fa lo stesso sulla terza rete con il tocco di testa a liberare Bonucci.