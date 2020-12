Serie A, la Top 11 dell'11° turno: centrocampo di qualità, Roma la più presente

Di seguito la formazione tipo dell'11° turno di Serie A: tanti gli 8 in pagella, da Consigli a Mkhitaryan, da Lozano a Junior Messias. È la Roma la squadra più rappresentata con tre giocatori.

ANDREA CONSIGLI

Sassuolo-Benevento 1-0

Per 45’ è l’unico spettatore presente al Mapei. Nella ripresa si guadagna la pagnotta con due interventi mostre su Insigne e Caprari. All’91 si ripete ancora una volta su Lapadula. Se il Sassuolo vince lo deve in gran parte a lui. Babbo Natale in anticipo.

LEONARDO SPINAZZOLA

Bologna-Roma 1-5

Gara mostruosa sulla fascia. Causa l'autogol di Poli, serve una palla d'oro per Pellegrini. Fra i migliori in campo nello show giallorosso.

GIANGIACOMO MAGNANI

Lazio-Hellas Verona 1-2

Difficile trovare un insufficiente nel Verona, ma lui è stato proprio tra i migliori. Mura Immobile, mica uno qualsiasi.

RAFAEL TOLOI

Atalanta-Fiorentina 3-0

Si propone molto, soprattutto al termine del primo tempo è uno dei più propositivi. La partita si mette sui binari giusti e nella ripresa c’è gloria anche per il brasiliano, che da due passi sigla il 3-0.

THEO HERNANDEZ

Milan-Parma 2-2

Inizio timido, poi aumenta i giri nel motore. Crea la prima occasione per la sua squadra, ha il merito di accorciare le distanze subito dopo il gol di Kurtic e poi di trovare il pareggio all'ultimo respiro.

RODRIGO DE PAUL

Torino-Udinese 2-3

È il faro di centrocampo e ovviamente lo si è visto anche oggi. Cercato sempre dai compagni, dà il là a tante azioni pericolose dei friulani, mettendoci tantissima qualità e un pizzico anche di estro quando serve. Il gol conferma ancora una volta anche le sue capacità offensive.

LORENZO PELLEGRINI

Bologna-Roma 1-5

E pensare che c'è anche chi lo critica. Una prestazione da campione in mezzo al campo. Un gol e tante giocate da leader in un pomeriggio da urlo per la Roma.

HENRIKH MKHITARYAN

Bologna-Roma 1-5

Una costante di questa Roma, il migliore in campo per distacco. Assist per Veretout e gol nel finale di primo tempo, due giocate che di fatto hanno chiuso la partita con almeno 45 minuti di anticipo.

HIRVING LOZANO

Napoli-Sampdoria 2-1

Ci mette poco a ripagare Gattuso della mossa, incidendo in tempo zero: gol del pari al 53', sette minuti dopo è il palo a fermarlo. Quindi l'assist per Petagna: il turbo-messicano ha svoltato

JUNIOR MESSIAS

Crotone-Spezia 4-1

Ci mette 7 minuti a incidere sul match. Un problema costante per la retroguardia avversaria. Nella ripresa dà il via all’azione del tris a firma di Eduardo. Chiude come ha iniziato: con un altro gol. Strepitoso.

IGNACIO PUSSETTO

Torino-Udinese 2-3

Mette tremendamente in difficoltà i tre difensori del Toro, partendo spesso tra le maglie in profondità e bruciando tutti. Sblocca la gara battendo Sirigu con grande freddezza, poi è fondamentale per ribaltare l’azione dei friulani.