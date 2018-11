Serie A, la Top 11 dell'11° turno: quanta Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter incanta e si prende la scena dell'11° turno di Serie A: 4 i giocatori presenti nella Top 11 dopo il brillante 5-0 al Genoa. Lazio e Torino sono rappresentati da due giocatori a testa, mentre completano il quadro Parma, Milan e Napoli con un elemento. Dries Mertens è l'unico ad essere riuscito a meritarsi un 8 in pagella. Partite maiuscole anche per Romagnoli, Joao Mario, Gagliardini e Immobile (7,5). Di seguito la formazione tipo (4-2-3-1).

LUIGI SEPE

Parma-Frosinone 0-0

Timoroso sulle uscite, ma quasi mai impegnato. Per chi ha fatto più parate di tutta la Serie A, una serata di relativo riposo: fino al 93', quando toglie dall'incrocio un pallone che vale tre punti.

LORENZO DE SILVESTRI

Sampdoria-Torino 1-4

Sfonda ripetutamente sulla sinistra, mette un cross meraviglioso per Belotti, che fa gol. Poi replica per Aina, che innesca il gol di Falque.

ARMANDO IZZO

Sampdoria-Torino 1-4

Un paio di volte ci mette una pezza, poi segna il quarto gol.

ALESSIO ROMAGNOLI

Udinese-Milan 0-1

È l'uomo Champions del Milan. Il gol decisivo è tutto suo: recupera palla a centrocampo e poi sbatte in rete un pallone che i compagni erano sul punto di sprecare. Sei punti in due partite, tutto merito suo.

DALBERT

Inter-Genoa 5-0

Bene quando si propone in avanti. Si fa vedere anche in fase difensiva, come prima dell'intervallo col colpo di testa ad anticipare Pandev nell'area meneghina.

DANILO CATALDI

Lazio-SPAL 4-1

Dal suo piede nasce l'1-0 di Immobile. Festeggia la sua 50esima partita in Serie A con uno splendido gol. Rete che gli dà una grande iniezione di autostima e si vede: corre, ripiega e rilancia con grande precisione. A inizio stagione doveva partire, con questa prestazione dimostra di poter dire qualcosa a questa Lazio.

ROBERTO GAGLIARDINI

Inter-Genoa 5-0

Protegge la difesa quando necessario, si spinge in avanti con una certa frequenza. Inserimento vincente al 14', con la rete che spiana la strada ai nerazzurri. Chiude anzitempo ogni discorso col momentaneo 3-0 realizzato a inizio ripresa.

MATTEO POLITANO

Inter-Genoa 5-0

Gli bastano appena 80 secondi per regalare una palla d'oro a Lautaro, non sfruttata a dovere dall'argentino. Realizza il momentaneo 2-0 fulminando Lazovic, è sempre nel vivo della manovra interista.

JOAO MARIO

Inter-Genoa 5-0

Sorpresa contro la Lazio lunedì scorso, viene schierato nuovamente dal 1' da Spalletti. La mossa si rivela vincente: mette lo zampino sul gol di Gagliardini, poi fornisce l'assist a Politano. Un calciatore letteralmente trasformato rispetto a quello visto in passato con la casacca nerazzurra, la rete del 4-0 è il giusto premio.

DRIES MERTENS

Napoli-Empoli 5-1

Altri tre gol, per convincere Ancelotti di essere un elemento indispensabile per questa squadra. Ha voglia e si vede, con il PSG sarà dura tenerlo fuori.

CIRO IMMOBILE

Lazio-SPAL 4-1

Due gol segnati, il primo dei quali splendido per coordinazione e difficoltà di esecuzione. Quasi causa un cartellino rosso della SPAL (l'arbitro grazia Vicari) e nella ripresa è sempre assetato di gol, cercandolo ma trovando il palo e il portiere avversario. Poteva colmare già oggi il gap con Piatek, gli manca solo un gol.