Serie A, la Top 11 dell'8° turno: Siligardi il migliore. Poi, tanta Juventus

Domina la Juventus nella Top 11 dell'8° turno di Serie A. I bianconeri hanno dominato a Udine, vincendo 2-0 e potendo anche uscire dalla Dacia Arena con un successo più rotondo, non fosse stato per Scuffet, non a caso miglior portiere dell'ultimo turno. Tuttavia la palma di miglior giocatore va a Luca Siligardi del Parma, l'unico a meritare un 8 in pagella.



SIMONE SCUFFET

Udinese-Juventus 0-2

Non può nulla su Bentancur e Ronaldo, per il resto evita un passivo ben peggiore con alcune parate straordinarie.

JOAO CANCELO

Udinese-Juventus 0-2

È in una forma strepitosa, spesso sulla destra è inarrestabile. Suo il cross per il gol di Bentancur che rompe il ghiaccio. Sfiora anche la gioia personale, Scuffet gliela nega con una parata prodigiosa.

GIORGIO CHIELLINI

Udinese-Juventus 0-2

Gestisce di mestiere la pratica Lasagna. Annullato lui, annullata l'Udinese.

LORENZO TONELLI

Atalanta-Sampdoria 0-1

Sua l'incornata che decide la partita. Attento anche in fase difensiva.

NICOLA MURRU

Atalanta-Sampdoria 0-1

Salva la Samp su Zapata, tiene bene quando Gomez si allarga.

FILIP BRADARCIC

Cagliari-Bologna 2-0

Master and commander del centrocampo sardo, smista a destra e sinistra senza picchi ma con il grande ordine che gli chiede Maran.

LUCA RIGONI

Genoa-Parma 1-3

Segna e non esulta, guadagnandosi gli applausi del Ferraris. Si sacrifica, appoggia sempre la manovra e riapre la sfida.



RODIGO BENTANCUR

Udinese-Juventus 0-2

Allegri lo premia lanciandolo dal primo minuto e lui duetta che è un piacere con Pjanic e non solo. Il suo gol è perfetto per qualità tecniche e tattiche.

LUCA SILIGARDI

Genoa-Parma 1-3

Assist, gol, più in generale una prestazione superba che continua anche nella ripresa, quando il Parma è costretto a difendersi e perdere tempo.

MAURO ICARDI

SPAL-Inter 1-2

Segna un gol, ne propizia un altro. La macchina da reti si è definitivamente messa in moto, il Milan è avvisato.

CRISTIANO RONALDO

Udinese-Juventus 0-2

Attorno a lui c'è l'inferno, lui è un fenomeno anche a isolarsi. Il suo gol che chiude la partita è un capolavoro. Sfiora il bis e serve assist splendidi.