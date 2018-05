Serie A, la Top 11° del 37° turno: Consigli l'uomo del weekend

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Andrea Consigli è l'uomo del 37° turno di Serie A. Le sue parate hanno permesso al Sassuolo di sbancare San Siro contro ogni pronostico, complicando la strada dei nerazzurri verso la Champions League. Il portiere non è l'unico neroverde della Top 11, che comprende anche Politano.

ANDREA CONSIGLI

Inter-Sassuolo 1-2

Metà vittoria è sua. Bravissimo in due circostanze su Icardi (soprattutto a fine primo tempo). Prova granitica.

LORENZO DE SILVESTRI

Torino-SPAL 2-1

È in stato di grazia e stabilisce sin da subito le gerarchie nel confronto con Costa. La spinta è costante, totale, in termini di qualità e quantità. Dopo alcuni tentativi a salve decide la gara: destro felino sul tocco di Belotti, che vale il raddoppio

RAUL ALBIOL

Sampdoria-Napoli 0-2

Sigla il gol che chiude il match, il terzo del suo campionato, staccando più in alto di tutti. Fino a quel momento la sua prova era già ampiamente positiva per senso della posizione e diverse ottime chiusure.

ANDREA MASIELLO

Atalanta-Milan 1-1

Segue Suso per tutto il campo e, a causa di un giallo rimediato nel primo tempo, spesso evita contrasti duri. Gioca col freno a mano tirato, ma concede davvero poco e nulla. In pieno recupera firma l’importantissimo 1-1.

CHARALAMPOS LYKOGIANNIS

Fiorentina-Cagliari 0-1

Usa le maniere forti su Chiesa e nel primo tempo la procedura ha gli effetti sperati. Apprezzabile l'assist per il gol del vantaggio di Pavoletti: un tiro-cross teso cui basta essere toccato.

RAFINHA

Inter-Sassuolo 1-2

Il migliore in campo tra i nerazzurri. Non solo per il gol. Tenta la giocata, la verticalizzazione. Ha personalità e si può ripartire da lui.

ALBERTO GRASSI

Torino-SPAL 2-1

Sblocca la gara con un radente chirurgico che si deposita all'angolino. Ci riprova qualche minuto più tardi, con un sussulto rimpallato da Sirigu. Allo scadere lascia il posto a Bonazzoli

ANTONIN BARAK

Hellas Verona-Udinese 0-1

Decide un match pesantissimo, con un gol che vale oro. Bene in inserimento, la difesa del Verona non lo prende mai.



MATTEO POLITANO

Inter-Sassuolo 1-2

Magic moment: dal mancato passaggio al Napoli è stato un ritorno travolgente. Dieci reti, grinta e intensità. Pezzo pregiato del Sassuolo per il prossimo mercato

LEONARDO PAVOLETTI

Fiorentina-Cagliari 0-1

Sul gioco aereo, si sa, ha pochi rivali. E conferma la regola smarcandosi d'astuzia in area di rigore e impattando di testa per lo 0-1. Più si va avanti, meno palloni tocca ma sa rendersi utile anche nel lavoro sporco. Decisivo.

EMANUELE GIACCHERINI

Bologna-ChievoVerona 1-2

Traiettoria favolosa per il gol dell’1-1. Firma un gol da brividi.