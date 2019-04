Serie A, le big chiedono di anticipare l'inizio del prossimo campionato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due settimane fa il Consiglio di Lega ha varato le date del campionato 2019-2020 stabilendo l'inizio della Serie A nel weeekend del 24 e 25 agosto. Le date devono ricevere il via libera della FIGC che ha subito espresso le sue perplessità per la chiusura del campionato a ridosso col prossimo Europeo. Le big, con in testa Juventus, Inter e Milan, puntano il dito contro la partenza ritardata (Premier al via il 10-11 e la Bundesliga il 17-18). Oggi verrà chiesto di anticipare di una settimana il via del torneo anche per arrivare in forma alle prime partite dei club nelle coppe europee. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.