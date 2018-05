Serie A, le designazioni arbitrali: Atalanta-Milan assegnata a Guida

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso la propria pagina ufficiale, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare valide per la diciottesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2017/18 in programma domenica 13 maggio alle ore 15.00. A Bergamo, dove il Milan scenderà in campo nel primo scontro diretto valido per l'Europa League, dirigerà Marco Guida, mentre il big match tra Roma e Juventus verrà diretto da Tagliavento.

Atalanta-Milan H.18.00

Guida

Carbone-Fiorito

Iv: Ghersini

Var: Fabbri

Avar: Giallatini

Benevento-Genoa Sabato 12/05 H.18.00

Chiffi

Lombardi-Cipressa

Iv: Illuzzi

Var: Maresca

Avar: De Meo

Bologna-Chievo

Pairetto

Posado-Santoro

Iv: Fourneau

Var: Pasqua

Avar: Tolfo

Crotone-Lazio

Mazzoleni

Vuoto-Peretti

Iv: Abbattista

Var: Banti

Avar: Schenone

Fiorentina-Cagliari

Valeri

Tonolini-Paganessi

Iv: Manganiello

Var: Irrati

Avar: Dobosz

H. Verona-Udinese

Calvarese

Tasso-Ranghetti

Iv: Serra

Var: Doveri

Avar: Mondin

Inter-Sassuolo Sabato 12/05 H.20.45

Abisso

Del Giovane-Prenna

Iv: La Penna

Var: Di Bello

Avar: Crispo

Roma-Juventus H. 20.45

Tagliavento

Passeri-Costanzo

Iv: Rocchi

Var: Giacomelli

Avar: Valeriani

Sampdoria-Napoli H. 20.45

Gavillucci

Tegoni-Marrazzo

Iv: Giua

Var: Massa

Avar: Alassio

Torino-Spal

Mariani

Bindoni-Di Vuolo

Iv: Sacchi

Var: Damato

Avar: Di Iorio