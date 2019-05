© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono giocate ieri due gare valide per la 35a giornata della Serie A. La SPAL ha conquistato la salvezza matematica imponendosi per 4-0 sul campo del già retrocesso Chievo. L’Inter, invece, ha pareggiato per 0-0 a Udine. Di seguito le parole dei quattro allenatori.

Chievo-SPAL 0-4

Udinese-Inter 0-0

