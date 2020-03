Serie A, le minacce di Dal Pino e l'intervento di Spadafora: ecco come il calcio si è ricompattato

"Il calcio ha ritrovato quasi per miracolo l'unità" scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport raccontando ciò che è accaduto ieri nel corso del Consiglio di Lega che ha poi portato alla decisione di portare avanti il torneo a porte chiuse almeno fino a inizio aprile. Dopo un inizio difficile, dove i club hanno fatto a gara di vittimismo per chi fosse più o meno penalizzato dalle scelte, a un certo punto il presidente Dal Pino ha minacciato di andare in FIGC e di dire alla Federazione che il calcio italiano non era in grado di mettersi d'accordo. A quel punto, spinti da una sorta di decisione di unità nazionale, le società sono tornate a parlarsi con toni meno alterati e si è arrivati all'accordo. Anche il Governo ha partecipato tramite il ministro Spadafora, perché nell'Italia assediata da chiusure forzate, rinvii e crisi economica, lasciare aperto il campionato di calcio ha un suo valore sociale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.