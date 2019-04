Serie A, le pagelle di TMW di tutte le gare di questo week-end

Ben quattro pareggi nelle gare del week-end valide per il 31° turno di Serie A. Rivivi come di consueto ogni incontro, in attesa del posticipo di questa sera tra Bologna e Chievo (fischio d'inizio alle 20:30), attraverso le pagelle di TMW.

Parma-Torino 0-0

Le pagelle del Parma - Capolavoro difensivo, spicca il colosso Sierralta - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle del Torino - Izzo è una certezza, Zaza falloso e mai incisivo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juventus-Milan 2-1

Le pagelle della Juventus - Determinanti gli ingressi di Pjanic e Kean - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle del Milan - Furia Piatek, ma non basta. Troppi errori in difesa - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sampdoria-Roma 0-1

Le pagelle della Samp - Tanti attaccanti, zero gol. Bene la difesa - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle della Roma - De Rossi trascinatore, Manolas un muro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina-Frosinone 0-1

Le pagelle della Fiorentina - Muriel stanco. Male centrocampo e attacco - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle del Frosinone - Ciofani cambia la gara. Salamon un muro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Cagliari-SPAL 2-1

Le pagelle del Cagliari - Pellegrini e Barella, è lo show dei giovani talenti - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle della SPAL - Dickmann fa rimpiangere Lazzari. Paloschi non c'è - Leggi la news, CLICCA QUI!

Udinese-Empoli 3-2

Le pagelle dell'Udinese - De Paul man of the match, Zeegelaar rosso in 5' - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle dell'Empoli - Krunic e Caputo sugli scudi, Maietta ingenuo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter-Atalanta 0-0

Le pagelle dell'Inter - I fischi sono tutti per Perisic. E Icardi non brilla - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle dell'Atalanta - Ilicic migliore in campo. Gomez e Pasalic no - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio-Sassuolo 2-2

Le pagelle della Lazio - Montagne russe Immobile, brutto rientro per Radu - Leggi la news, CLICCA QUI!

Le pagelle del Sassuolo - Berardi fa sfiorare l'impresa, bene Demiral - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli-Genoa 1-1

Le pagelle del Napoli - Mertens come Cavani, Karnezis risponde presente - Leggi la news, CLICCA QUI!