Serie A, le pay tv dovranno pagare l'ultima tranche (300 mln). Si pensa a uno sconto per il '20/21

vedi letture

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola fa il punto sul pagamento dei diritti tv in questi giorni in cui il calcio è fermo e non sa se ripartirà. Fino a questo momento, Sky e DAZN che trasmettono i match di Serie A hanno versato tutti i soldi pattuiti, ma manca l'ultima tranche da 300 milioni di euro.

Le pay tv, al pari delle società, stanno attraversando un periodo di crisi: devono versare l'ultima tranche perché non erano previste nel contratto penali in caso di mancato svolgimento delle partite. Ma i club, comprendendo le difficoltà delle tv, stanno studiando una strategia di aiuto anche in vista delle trattative future. Al momento, l'ipotesi più gettonata è uno sconto sul prossimo campionato.