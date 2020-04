Serie A, le quattro tappe per la ripartenza: si comincerà con la preconvocazione degli atleti

Il calcio vuole farsi trovare pronto per poter ripartire il prima possibile e secondo Sky, sono state individuate quattro "passaggi" studiati per minimizzare i rischi legati al ritorno in campo. Per consentire ai giocatori di tornare nei centri sportivi per allenarsi i vari club dovranno passare per quattro tappe obbligate, un protocollo che domani verrà presentato al presidente della FIGC Gravina e verrà in seguito sottoposto alla Lega Serie A: una sorta di preconvocazione, quando i club diranno ai giocatori sparsi per l'Italia e il mondo di presentarsi al centro sportivo per i test di rito. In seguito il raduno, quando avverranno i veri e propri tamponi su staff e calciatori che dovranno stare a contatto quotidianamente. Subito dopo ci sarà l'individuazione del gruppo squadra, visto che non tutti potranno stare in ritiro, e infine l'allenamento di squadra vero e proprio.