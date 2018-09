Serie A, le sanzioni del Giudice Sportivo: Zajc fermato per un turno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la squalifica per una giornata a Luciano Spalletti. Queste tutte le altre decisioni del Giudice Sportivo, che ha fermato per un turno Miha Zajc, calciatore che venerdì sera ha rimediato un doppio cartellino giallo contro il Sassuolo. Questa la motivazione della squalifica: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

Di seguito tutte le multe ai club.

Ammenda di € 4.000,00: alla Società Milan a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti.

Ammenda di € 4.000,00 alla Società Torino a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 3.000,00 alla Società Frosinone per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo ed al 43° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.500,00 alla Società Roma per avere suoi sostenitori, durante la gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

Di seguito, invece, le motivazioni che hanno spinto il Giudice Sportivo a fermare Luciano Spalletti e due tesserati del Genoa: Carlo Regno e Alessio Scarpi, rispettivamente allenatore in seconda e preparatore dei portieri del Genoa.

REGNO Carlo (Genoa): per avere, al 24° del secondo tempo, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti di un collaboratore della Procura federale.

SCARPI Alessio (Genoa): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisone del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SPALLETTI Luciano (Internazionale): per avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall’area tecnica; già diffidato.