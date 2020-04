Serie A, le tre fasi per la ripresa degli allenamenti: obiettivo fine aprile

Saranno tre le fasi per la ripresa degli allenamenti presenti all'interno del protocollo che verrà consegnato alle società da parte della commissione medico scientifica della FIGC. La fase uno durerà una settimana in cui verranno concentrate tutte le analisi e le visite mediche oltre che gli accertamenti per coloro che sono stati colpiti dal Covid-19. In questa fase i giocatori saranno blindati all'interno dei centri tecnici "sanificati" e lontani da contatti con l'esterno. La seconda fase inizierebbe dal 4 maggio in poi con sedute di allenamento organizzate in piccoli gruppi. Infine la terza, che sarà il preludio per la ripartenza della Serie A, che prevederà il ritorno alle partitelle e al corpo a corpo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.