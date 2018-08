Serie A, live dai campi. Allenamento mattutino per Inter e Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione e da oggi cominciano ad allenarsi in vista della terza giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

INTER

15.21 - Mattinata di allenamento per l'Inter di Luciano Spalletti, chiamata a rialzare la testa già nella prossima giornata di campionato contro il Bologna. In vista della trasferta del Dall'Ara, Icardi e compagni - riferisce Inter TV - sono stati protagonisti di una sessione video di analisi seguita da un riscaldamento in palestra su cyclette e da un lavoro di riattivazione muscolare. Successivamente i nerazzurri sono scesi in campo per un'esercitazione su passaggi e tattica. A chiudere la sessione la classica partitella finale.

IN OTTICA BOLOGNA - Nulla di grave per Sime Vrsaljko ed Kwadwo Asamoah, entrambi recuperabili dopo gli acciacchi rimediati contro il Toro. Dovrebbe tornare disponibile anche Radja Nainggolan.

13.11 - Continua il lavoro di preparazione alla gara del Tardini di Parma in programma sabato sera. Partita che precederà la sosta per gli impegni delle Nazionali. Questa mattina, al JTC, Massimiliano Allegri ha voluto soffermarsi su un fondamentale che puo' fare la differenza in queste prime settimane di condizione fisica non ancora al top a causa della preparazione estiva: il possesso palla. Dopo la fase di riscaldamento, i bianconeri sono stati impegnati in esercitazioni di possesso palla 4 contro 5, 1 contro 1 e a squadra schierata. Presenti tutti tranne Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola, che hanno continuato il proprio lavoro di recupero differenziato, seppur diverso per entrambi.

IN OTTICA PARMA - Mattia De Sciglio sta meglio e dovrebbe essere convocato per la partita di sabato.

