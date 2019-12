Serie A, live dai campi - Atalanta già in campo. Ribery in dubbio per l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

Dopo la splendida serata di Champions e il ritorno in nottata da Kharkiv, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno sul campo del Bologna domenica alle 15. Squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, allenamento normale per gli altri. Ilicic ha lavorato a parte. Domani è in programma, sempre a Zingonia, un allenamento pomeridiano a porte chiuse.

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BOLOGNA

La squadra è tornata in campo questo pomeriggio al centro tecnico a tre giorni dal match con i nerazzurri per una seduta tattica. Stefano Denswil si è allenato con i compagni, lavoro differenziato per Roberto Soriano, terapie per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci.

Squalificati:

BRESCIA

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Cistana

CAGLIARI

I rossoblù sono tornati in campo questa mattina per proseguire la preparazione al match di lunedì sera contro la Lazio, in programma alle 20.45 alla Sardegna Arena. Dopo i lavori individuali svolti in palestra, gruppo alle prese con gli esercizi sulla reattività e la tecnica a coppie, prima di una serie di partite a campo ridotto e ad alta intensità. Lucas Castro, Luca Ceppitelli e Valter Birsa continuano il loro programma personalizzato. Il prossimo allenamento è fissato per domattina.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati: Olsen (2), Rog

FIORENTINA

Ultime sulle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il francese anche oggi è rimasto all'interno del Centro Sportivo Davide Astori a fare terapie nonostante fosse comunque previsto il reinserimento in gruppo. Adesso resta da vedere se nella giornata di domani, in occasione della pre-rifinitura, potrà gradualmente reinserirsi in gruppo. L'Inter al momento resta in dubbio.

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

GENOA

Senza novità di giornata è proseguita la preparazione verso il derby con una sessione mattutina, introdotta dal raduno e dalla colazione. Il tecnico Thiago Motta, in conferenza venerdì alle 13 nella sala stampa di Villa Rostan, ha alleggerito i volumi a due giorni dalla partita, puntando su una seduta fatta da conclusioni, corner e piazzati. Addestramenti utili a memorizzare gli schemi e scaldare la mira, a margine di aspetti che riguardano l’approccio mentale.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati: Pandev (2), Agudelo.

HELLAS VERONA

Proseguono gli allenamenti dei gialloblù, allo Sporting Center 'Paradiso', in preparazione alla partita di domenica 15 dicembre (ore 12.30) allo stadio 'Bentegodi' contro il Torino. I ragazzi di mister Ivan Juric - riporta il sito ufficiale del club -dopo il consueto riscaldamento iniziale si sono dedicati ad un lavoro tattico e hanno quindi concluso l’allenamento disputando una partita a campo intero. Domani, venerdì 13 dicembre, è prevista una nuova seduta, non aperta al pubblico.

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati: Dawidowicz

INTER

Squalificati:

JUVENTUS

La prima fase della Champions League si è conclusa, e la Juve lo ha fatto nel migliore dei modi: vincendo la sua ultima gara, ieri sera in Germania. Adesso si pensa a chiudere bene il 2020, con le ultime 2 sfide di campionato e la Supercoppa Italiana, domenica 22 contro la Lazio. I bianconeri sono subito tornati al lavoro, dopo essere rientrati nel primo pomeriggio a Caselle: domenica, alle 15, sarà il momento di Juve-Udinese all'Allianz Stadium. La Juve ha effettuato, come sempre nei post gara, una seduta di scarico al JTC per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo con la palla, dedicandosi al lavoro tecnico. Domani, a -2 dalla partita, appuntamento in campo al mattino.

Juventus-Udinese (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati: Cuadrado e Pjanic

LAZIO

Lazio in campo quest'oggi in Europa League contro il Rennes.

Squalificati:

LECCE

Squalificati: Lucioni e Petriccione

MILAN

Allenamento mattutino a Milanello in preparazione del prossimo match di campionato, Milan-Sassuolo, previsto per domenica alle 15.00 a San Siro. A inaugurare la giornata una sessione di video analisi, prima di iniziare il lavoro di attivazione muscolare in palestra. Squadra in campo, successivamente, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, per proseguire nella fase di riscaldamento con una serie di esercizi sulla rapidità e sulla reattività muscolare. I rossoneri sono stati poi divisi in due gruppi, che si sono alternati sui due campi tra esercitazioni tattiche e focus sulla tecnica. A chiudere l'allenamento, calci piazzati e partitella su campo ridotto. Il programma di domani, venerdì 13 dicembre, prevede un allenamento al mattino.

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico in vista della sfida di sabato contro il Parma (16esima giornata di Serie A). La squadra - riporta il sito ufficiale del club - ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di riscaldamento. Successivamente la rosa, divisa in due gruppi, ha svolto esercizi tecnico tattici. A seguire lavoro tattico diviso per reparti. Ghoulam ha svolto allenamento parte in gruppo e parte personalizzato.

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati: Maksimovic (2)

PARMA

Squalificati:

ROMA

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Mancini

SAMPDORIA

La Sampdoria continua la preparazione in vista del derby della Lanterna, in programma sabato sera al “Ferraris”. Sul campo 1 del “Mugnaini” - riporta il sito ufficiale del club blucerchiato - Claudio Ranieri e lo staff hanno radunato i disponibili – ai quali si è aggiunto il portiere dell’U18 Petar Zovko – per un allenamento mattutino a base di esercitazioni tecnico-tattiche, partite a tema, sviluppo della fase offensiva e conclusioni in porta. Secondo giorno parzialmente in gruppo per Fabio Depaoli, mentre Manolo Gabbiadini, Mehdi Léris e Gastón Ramírez hanno svolto la prima parte della seduta con i compagni e hanno concluso con lavori individuali sul campo. Terapie, fisioterapia e programmato specifico per Jakub Jankto; programma atletico di recupero agonistico per Federico Bonazzoli; piscina per Edgar Barreto. Bartosz Bereszynski ha completato a Poznań la prima fase del recupero e nei prossimi giorni rientrerà a Genova. Domani, venerdì, sempre in mattinata, è in calendario il quarto allenamento settimanale.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati:

SASSUOLO

Squalificati:

SPAL

Squalificati: Kurtic

TORINO

Squalificati:

UDINESE