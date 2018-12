Serie A, live dai campi - Atalanta-Lazio, le ufficiali. Juve, domani ripresa

© foto di Federico Gaetano

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

14.30 - La Dea di Gasperini scende in campo stasera contro la Lazio. Questa la probabile formazione della squadra bergamasca:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

20.00 - Questa la formazione ufficiale:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA

14.45 - Vigilia di campionato per la squadra di Filippo Inzaghi che, nella giornata di domani, affronterà il Milan. Queste alcune dichiarazioni del mister felsineo in conferenza: "Gattuso è un grande amico. Ci siamo sentiti poco tempo fa quando era in difficoltà. Sarà una giornata particolare per quello che è stato il Milan per me, una società sempre e per sempre nel mio cuore". Clicca qui per la conferenza integrale

18.05 - Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi, in vista del match di domani contro il Milan, ultima gara valida per la 16esima giornata di Serie A.

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Helander, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Mattiello, Nagy, Poli, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Palacio, Santander.

CAGLIARI

15.00 - La formazione di Maran è reduce dal ko di ieri alla Sardegna Arena contro il Napoli.

CHIEVO VERONA

18.35 - Subito in campo a Veronello i gialloblù dopo la sfida giocata a Ferrara contro la Spal per iniziare la preparazione al prossimo match di campionato, quello pre natalizio, di sabato 22 dicembre al Bentegodi contro l’Inter. Fischio d’inizio alle ore 18.00. Dopo un riscaldamento iniziale basato su un lavoro di forza veloce, il tecnico gialloblù Domenico Di Carlo e il suo staff hanno fatto svolgere alla squadra una serie di partite 6 vs 6 e 3 vs 3. Domani, martedì 18 dicembre, Mister Di Carlo ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno mercoledì pomeriggio alle ore 14.30.

EMPOLI

15.05 - La squadra di Iachini, reduce dalla sconfitta a Firenze contro la Fiorentina, è tornata ad allenarsi questa mattina alle ore 9.30 al Castellani in vista della sfida di sabato prossimo con la Sampdoria.

FIORENTINA

15.00 - La formazione gigliata è tornata subito in campo in vista della partita contro il Milan a San Siro il 22 dicembre. Scarico per chi ha giocato, partitella per gli altri con solita foto dei vincitori, a sottolineare sfide sentite tra i viola. Ad averla spuntata stavolta la squadra di Montiel, Sottil, Dragowski, Dabo, Eysseric, Thereau Graiciar (che ha giocato la sua prima partita con la Primavera) e Maxi, convocato per la prima volta. Lo riporta Firenzeviola.it.

FROSINONE

21.00 - Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che hanno lavorato sul campo della Città dello Sport. Chi è sceso in campo ieri contro il Sassuolo ha svolto una seduta di scarico, partitella per il resto del gruppo. Domani alle 14:30 nuova seduta di allenamento.

GENOA

17.00 - Prima seduta di allenamento in ottica Atalanta per il Vecchio Balordo. Dopo i preamboli collettivi lo staff tecnico ha suddiviso il plotone secondo le differenti esigenze, con metà del gruppo che ha espletato un programma di recupero funzionale e l’altra impegnata sul terreno di gioco, con integrazioni in palestra, per una mole di lavoro ben più consistente. Per l’anticipo di sabato (ore 15) tornerà a disposizione capitan Criscito, che all’Olimpico ha scontato un turno di squalifica dopo l’espulsione nella partita contro la Spal. La prevendita dei biglietti è in corso on-line e nei consueti punti vendita.

INTER

JUVENTUS

12.00 - Dopo la vittoria di sabato sera nel derby della Mole, Mister Allegri ha concesso due giorni di riposo ai bianconeri. Niente allenamenti quindi, per domenica e lunedì: la squadra tornerà ad allenarsi al JTC Continassa nel pomeriggio di martedì.

LAZIO

15.05 - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l'Atalanta (ore 20:30) allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace.

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.

20.00 - Questa la formazione ufficiale:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

MILAN

15.10 - Giornata di vigilia per i rossoneri, in campo domani contro il Bologna. Mister Gattuso, in conferenza, ha detto: "Voglio vedere la stessa prestazione fatta ad Atene tranne gli errori individuali, ci sono stati errori arbitrali ma non dobbiamo attaccarci a questo. Dobbiamo essere bellli sveglie e stare sul pezzo, serve veemenza e rabbia". Clicca qui per la conferenza integrale

15.15 - Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha reso nota la lista dei 23 rossoneri convocati per Bologna-Milan, sedicesima giornata di Serie A in programma martedì 18 dicembre alle 20.30 allo stadio Dall'Ara.

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo

Attaccanti: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout.

NAPOLI

15.15 - Dopo il successo a Cagliari, la squadra azzurra riprenderà martedì gli allenamenti a Castel Volturno. I partenopei prepareranno il match contro la SPAL di sabato al San Paolo per la 17esima giornata di Serie A (ore 15).

PARMA

15.10 - La squadra gialloblu, dopo la partita di campionato giocata ieri pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria, ha ripreso ad allenarsi già oggi, lunedì 17 dicembre, in mattinata (ore 11, a porte aperte) al Centro Sportivo di Collecchio. La squadra crociata inizierà a preparare il suo prossimo impegno in Serie A (17esima giornata), la gara allo stadio Ennio Tardini contro il Bologna in programma sabato 22 dicembre (ore 18).

17.00 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I calciatori scesi in campo ieri contro la Sampdoria hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto agli ordini di Mister D’Aversa un lavoro di riscaldamento seguito da una partita a tutto campo. Pierluigi Frattali ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco e Gervinho. Terapie, infine, per Francisco Sierralta. Domani, martedì 18 dicembre, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento pomeridiana a porte aperte che avrà inizio alle 14.30.

ROMA

21.00 - Dopo la vittoria contro il Genoa, la Roma riprenderà gli allenamenti domani mattina alle ore 11:15 per preparare la delicata trasferta contro la Juventus (in programma sabato 22 dicembre alle 20:30).

SAMPDORIA

15.15 - Un giorno di riposo per la formazione blucerchiata dopo il 2-0 sul Parma. Marco Giampaolo ha concesso ai suoi ragazzi un lunedì di stacco, la ripresa in chiave-Empoli è stata infatti fissata per martedì mattina.

SASSUOLO

21.30 - Neroverdi subito al lavoro questo pomeriggio per preparare il turno casalingo di sabato contro il Torino. Allo Stadio Ricci la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: seduta defaticante per i calciatori scesi in campo a Frosinone, per gli altri lavoro di forza in palestra e trasformazione. Il programma di domani prevede allenamento mattutino a San Michele a porte chiuse.

SPAL

15.00 - La formazione di Semplici s'è allenata questa mattina alle ore 11.

TORINO

15.10 - La formazione di Mazzarri ha ripreso oggi la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. Il programma di lunedì 17 dicembre prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

17.15 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con doppio programma: sessione di scarico per i calciatori impegnati nel derby, lavoro tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Cure per Sirigu, post trauma contusivo lombosacrale, seduta personalizzata per Iago Falque dopo l’affaticamento muscolare alla coscia destra che non gli ha permesso d’essere in campo sabato sera. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani due sessioni di allenamento, a porte chiuse.

UDINESE

20.30 - La squadra si è ritrovata questo pomeriggio agli ordini di Davide Nicola per la prima seduta della settimana: dopo una parte di attivazione in palestra i ragazzi hanno svolto una serie di esercitazioni di tecnica dinamica alternando passaggi sull’uomo a verticalizzazioni in profondità con tiri finali nelle porticine. Terminata questa fase di lavoro i titolari hanno fatto un lavoro fisico prima di rientrare mentre chi non ha giocato sabato - o è entrato a gara in corso - ha svolto una partitella a capo ridotto contro alcuni elementi della Primavera. Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina alle 10.30.