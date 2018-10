Serie A, live dai campi - Atalanta, Masiello in gruppo per metà seduta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della sfida in programma domenica (ore 15) contro la Sampdoria.

Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, tattica e partitella il programma di lavoro della giornata. Masiello ha svolto parte della seduta con il resto della squadra per poi proseguire con il programma di recupero personalizzato.

Nei prossimi giorni, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.

Dopo le 48 ore di riposo dopo la sfida contro l'Atalanta, la Fiorentina è tornata in campo questa mattina per il lavoro di preparazione in vista della gara contro la Lazio. Lavoro atletico e tattico, sotto gli occhi di Aldo Firicano.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest'oggi, si è ritrovata presso il Campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento tecnico in apertura per gli uomini di Simone Inzaghi che, al termine di alcuni torelli, hanno svolto delle esercitazioni atletiche agli ordini del Prof. Ripert. La seduta si è conclusa con delle prove tattiche in vista di Eintracht Francoforte-Lazio.

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata in azione. Lo ha fatto in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco, dove Marco Giampaolo e staff hanno iniziato a preparare la trasferta di domenica in casa dell’Atalanta. Come di consueto alla ripresa dei lavori i blucerchiati sono stati suddivisi in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati nelle ultime uscite ufficiali, impegnati in una seduta rigenerativa tra campo e palestra; dall’altra il resto della rosa, alle prese con esercitazioni tecnico-tattiche. Piscina per Vasco Regini, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli. Domani, giovedì, la squadra sosterrà – ancora a gruppi – una doppia sessione.

